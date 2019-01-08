Газпром: можно полностью обеспечить Калининград сжиженным газом, без транзита через Беларусь

8 января 2018 года в Калининграде запустили плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский». Терминал назвали в честь маршала Василевского, который освобождал в 1945 году Кенигсберг во главе 3-го Белорусского фронта. Сейчас плавучий регазификационный терминал сможет обеспечить энергетическую самодостаточность отдаленного российского региона.

- Это первый подобный проект в российской энергетике, - сказал Владимир Путин, приехавший в Калининград на пуск терминала по приему газа и плавучей платформы. - Конечно, мы с понимаем, что доставка природного газа на подобные расстояния трубой является экономически более целесообразным способом. Но для Калининградской области это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, а, точнее сказать, сводят на нет все транзитные риски.

Напомним, российский регион все эти годы зависел от газового транзита через Беларусь и Литву, сейчас газ для Калининграда обрел альтернативный маршрут - морем в сжиженном виде.

- На схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал, - доложил глава «Газпрома» Алексей Миллер после того, как Путин дал команду начать отгрузку газа. - Задача, которую вы ставили - обеспечить полное гарантированное автономное газоснабжение Калининградской области с моря - выполнена.

От стационарного морского причала с волноломом - уникального технического объекта - газ по подводному трубопроводу пять километров идет до береге, откуда попадает в подземное хранилище газа, сделанное в глубинных отложениях каменной соли.

- Суточная производительность терминала сейчас составляет 13,2 млн кубометров газа. Годовая производительность терминала такова, что она позволяет полностью удовлетворять и текущие, и перспективные потребности в газе Калининградской области. «Газпром» отнесся комплексно к постановке бесперебойного газоснабжения Калининградской области, и мы строим и развиваем Калининградское подземное хранилище, и одновременно строим в Ленинградской области в районе компрессорной станции «Портовая», там, где берет свой старт газопровод «Северный поток 1», завод по сжижению газа, который строится специально для потребностей Калининградской области, - сказал глава российской газовой компании, его слова приводит interfax.by.

В Калининграде построено уникальное подземное хранилище газа (ПХГ), которое после ввода в эксплуатацию позволит обеспечить стабильные поставки газа в регион в осенне-зимний период.

- Особо следует отметить работу по строительству калининградского подземного хранилища газа. Это уникальное ПХГ позволит обеспечить надежные и стабильные поставки газа для потребителей в регионе, прежде всего, в осенне-зимний период, - заявил Владимир Путин.

Как сообщает информационное агентство, по данным литовского газотранспортного оператора Amber Grid в газовые сутки 5 января транзитный поток газа через газоизмерительную станцию (ГИС) Шакяй на границе с Калининградской областью упал почти в четыре раза, а 6 января застыл на нуле.