Дельфин не проронил ни слова на концерте в Минске

«Ты можешь!» - это то, в чем женщина не должна сомневаться, делая один за другим шаги к своей новой жизни!

3 марта в Минске пройдет Женский саммит «Ты можешь!». Он соберет около 600 женщин и станет новым шагом на пути развития женского движения в Беларуси