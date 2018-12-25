Дельфин не проронил ни слова на концерте в Минске
Альбом 442 Андрея Лысикова — это 7 композиций, каждая из которых названа трехзначным числом: 520, 660,744. Что значат числа, известно только музыканту, но сам Дельфин говорит, что любая версия имеет право на существование. Поэтому сейчас, пока музыкальные критики повторяют, что последняя пластинка Дельфина сильно отличается от того, что было раньше, слушатели пытаются разгадать магию чисел. Даже на популярном ресурсе вопросов, где интересуются всем от микробиологии до криптовалют, через несколько дней после выхода альбома появился вопрос о значении чисел в альбоме Дельфина. После концерта в Минске числовые тайны не раскрылись (что предсказуемо), поэтому просто смотрите, как это было.
Концерт начался ближе к половине девятогоФото: Святослав ЗОРКИЙ
Когда вышел альбом 442, музкритики стали говорить о том, что пластинка направлена не внутрь, что было характерно всегда для Дельфина, а вовнеФото: Святослав ЗОРКИЙ
На концерте «внутрь» все равно явно превалировало над «вовне»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Публика в большинстве своем внешне была спокойнаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Песня за песней ДЕльфин исполнял композиции из нового альбома, не прерываясь на разговоры с заломФото: Святослав ЗОРКИЙ
Единственное, что услышал зал от артиста, - «Добрый вечер, Минск»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Кроме нового альбома, звучали и старые хиты ДельфинаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Летом Дельфин приезжал в Минск. В июле артист выступил на фестивале «21 век»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
А полтора года назад выступал в Re:publicФото: Святослав ЗОРКИЙ
В Прайм Холле Дельфин выступил впервыеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Дельфин вышел на бис и спел несколько хитовФото: Святослав ЗОРКИЙ
Дельфин на сцене уже больше 20 летФото: Святослав ЗОРКИЙ
В 2014 году Андрей выпустил сборник стихов. Сейчас вышла его «Детская книга»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Концерт продлился около двух часов и закончился в начале 11-гоФото: Святослав ЗОРКИЙ
«Мы обязательно встретимся»Фото: Святослав ЗОРКИЙ