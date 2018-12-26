Уход Домрачевой, безвиз для иностранцев и самое крупное повышение пенсий

БЕЗВИЗ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ И НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ НАС

Главным политическим итогом года можно считать то, что мы стали более открыты миру. Напомним, безвизовый режим начал действовать в Беларуси в феврале 2017 года - тогда иностранным туристам разрешили приезжать на 5 дней. Очень долго ходили разговоры о том, что этот срок продлят. И вот в июле 2018-го все формальности уладили. Теперь туристы могут приезжать к нам на 30 дней! Безвиз действует для граждан 74 стран мира. Условия те же: нужно прибыть в страну через Национальный аэропорт «Минск», иметь при себе паспорт, деньги на каждый день пребывания (не менее 25 долларов на день), медстраховку. Кстати, больше всего туристов к нам приезжают из Германии, США и Италии.

В августе аж на 11 лет помолодело белорусское руководство. Президент обновил правительство - из него ушли «долгожители». Пост премьер-министра сейчас занимает 49-летний Сергей Румас - самый молодой премьер в истории Беларуси. Сергей Румас считает свои взгляды рыночными, он перестроил работу правительства и решил, что будет лично сам отвечать за выполнение важнейших параметров прогноза социально-экономического развития страны. Из старой гвардии заместителей премьер-министра в обновленном составе правительства остался только Михаил Русый, который отвечает за аграрные вопросы и работает в правительстве с 2010 года.

САМАЯ НИЗКАЯ ИНФЛЯЦИЯ, САМОЕ КРУПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

Наш экономический год можно назвать прорывным и рекордным, причем чаще всего в хорошем смысле. В марте вступил в силу декрет о цифровой экономике, который эксперты хором называли революционным. Он сильно упростил работу IT-компаний. В итоге экспорт услуг одного только Парка высоких технологий в этом году вырастет на 40%! А это плюс 400 - 500 миллионов долларов.

В июле рекордно низкой оказалась инфляция - 4,1% в годовом выражении (то есть по сравнению с июлем прошлого года). Так медленно цены не росли еще никогда.

Наш экономический год можно назвать прорывным и рекордным, причем чаще всего в хорошем смысле.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом реальные зарплаты (то есть уже с учетом инфляции) за девять месяцев года прибавили сразу 12,2%. А пенсии за год повысились целых три раза!

Еще один рекорд, но уже со знаком минус - это наши кредиты. По данным на начало ноября, жители страны задолжали банкам 4 млрд. 168 млн. рублей одних только потребительских кредитов. По сравнению с началом года задолженность выросла больше чем на миллиард.

Весь год правительство перекраивало декрет о тунеядстве. Теперь неработающим белорусам вместо фиксированного сбора в 20 базовых придется полностью оплачивать некоторые коммунальные услуги. А именно - подогрев воды (с 1 января следующего года) и отопление (с 1 октября). Но платить такой «штраф» придется только плательщикам коммунальных услуг - например, собственникам квартиры. Остальные могут не переживать.

Не раз в этом году пришлось понервничать автолюбителям. За этот год топливо подорожало целых 27 раз! И каждый раз - на одну копейку. Общий привес с начала года составил почти 20%. Так что водить машину стало значительно дороже.

ПАМЯТНИК КОСТЮШКО, ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕЛИЗАРЬЕВА И КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА МОГИЛ

Много событий 2018-го в области культуры связано с возвращением имен и событий в контекст нашей истории. Попробуем кратко вспомнить основные…

В минском костеле на Золотой Горке захоронили прах меценатки белорусского возрождения начала ХХ века Магдалены Радзивилл, а на Немане обнаружили «човен» времен Миндовга. Годовщину Белорусской Народной Республики 25 марта впервые отметили многотысячным концертом у Большого театра.

Люди сбросились на первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко на его малой родине. А по инициативе госструктур открыли знак памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах, где более полугода идут ежедневные протесты - рядом с мемориалом открыли ресторан. На Военном кладбище, которое охраняется государством, волонтеры все лето не давали работникам спецкомбината КБО сносить кресты, памятники и ограды начала ХХ века и остановили работы через прокуратуру.

В мае в Купаловском театре показали спектакль по самой популярной белорусской книге последних лет «Радзіва «Прудок» бывшего дворника театра Андруся Горвата, уехавшего жить в деревню. А в сентябре дважды отличился Большой театр. Сначала скандалом с переносом премьеры оперы «Саломея» - на нее жаловались православные верующие. А в конце месяца худруком театра стал народный артист СССР Валентин Елизарьев - 9 лет назад он уволился из-за конфликта с Минкультуры.

В этом году мы потеряли народных артистов СССР композитора Игоря Лученка и оперную диву Тамару Нижникову. Ушли купаловцы, народные артисты Беларуси Геннадий Гарбук и Николай Кириченко…

Конец года отметился приятными новостями из-за границы: в Москве нашли неизвестное стихотворение Максима Богдановича, католический Будславский фест ЮНЕСКО признало наследием человечества, а деревянную белорусскую униатскую церковь в Лондоне признали лучшим религиозным зданием мира.

ОТ «8 САКАВIКА» ДО «МОКРЫХ КРОССОВ»

Самое яркое светское событие года произошло под самый его занавес - белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 самых красивых девушек на конкурсе «Мисс Мира - 2018», а также получила титул «Мисс Европа». Такого успеха не добивалась еще ни одна белоруска на этом старейшем и самом престижном конкурсе красоты.

21-летняя минчанка смогла сделать так, чтобы о ней заговорил весь мир: впервые в истории участия в конкурсе «Мисс мира» Беларусь вошла в топ-5!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Благодаря Вадиму Галыгину мы теперь все знаем, с чем рифмуется 8 Сакавiка. В его клипе к Международному женскому дню снялись Сергей Шнуров, Анатолий Ярмоленко, Лариса Грибалева и другие публичные персоны. Многие зрители были возмущены скабрезным текстом песни, и тем не менее клип к концу года набрал 16,3 млн. просмотров.

Запомнился этот год невнятным выступлением от Беларуси на «Евровидении» украинца Никиты Алексеева. Он умудрился занять худшее место за всю историю нашего участия в этом конкурсе - 37-е из 42.

Самым многочисленным концертом этого года стал оупен-эйр, который организовали «Би-2» на своей родине в Бобруйске. Рискнем предположить, что этот город в принципе никогда не принимал у себя 120 тысяч зрителей (это больше половины населения Бобруйска!).

В этом году мамами стали Ксения Жук из NaviВand, светская львица, диетолог и блогер Ирина Яблонская, телеведущие Ольга Барабанщикова и Нина Богданова. Счастливыми родителями стала семейная пара - телеведущая Ольга Рыжикова и певец Тео.

Мы безвременно потеряли 53-летнего Михала Анемподистова (автора одного из самых успешных совместных рок-проектов «Народный альбом»), а также лидера группы «Нейро Дюбель» Александра Куллинковича, которому было всего 46 лет.

Ну а открытием года стал рэпер Тима Белорусских: его клип на самую известную пока песню «Мокрые кроссы» набрал почти 12 миллионов просмотров в интернете.

ЗОЛОТО ГУСЬКОВОЙ, УХОД ДОМРАЧЕВОЙ И ПРИЕЗД МАРАДОНЫ

Спортивное событие года для белорусов, конечно, зимняя Олимпиада в Пхенчхане. Наши фристайлисты вновь порадовали победами (уже шестые Игры подряд!) - на сей раз в прекрасном лице Анны Гуськовой, которая выиграла золото. Звезда биатлона Дарья Домрачева после неудачных гонок показала характер, выиграв серебро, а затем была фееричная женская эстафета, когда за один вечер у нас стало четыре олимпийские чемпионки (кроме Домрачевой - Динара Алимбекова, Надежда Скардино, Ирина Кривко).

С Домрачевой связано еще одно громкое событие года - титулованная спортсменка все-таки решила завершить выступление на большой арене, рассудив, что правильнее сосредоточиться на семейной жизни и материнстве. А еще на творчестве - в Минске она устроила показ собственной линии одежды.

Сюрприз года - Диего Марадона в Беларуси. Когда появились слухи о трудоустройстве в брестском «Динамо» легендарного и скандального в прошлом футболиста, казалось, что это чьи-то смелые фантазии. Однако он и вправду стал председателем брестского клуба и даже летом на день приехал в город над Бугом, пообещав вернуться и много работать. Но с тех пор его след простыл, Марадона сейчас работает в Мексике, а в «Динамо» говорят, что почетный председатель может совмещать посты.

Стабильность года - наши теннисистки. Арина Соболенко стала третьей белоруской после Натальи Зверевой и Виктории Азаренко, которая выиграла турнир серии WTA. Александра Саснович до вершин пока не добралась, но стабильно прогрессирует.

Заслуга года - золотая медаль чемпионата мира по современному пятиборью Анастасии Прокопенко. В сентябре ей также вручили бронзу Олимпиады-2008: тогда она была четвертой, но при перепроверке допинг-проб у одной из призерок нашли запрещенное вещество.