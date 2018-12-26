Легендарному диктору Зинаиде Бондаренко сделали сложную операцию

Зинаиде Бондаренко поставили искусственный протез сустава на ноге. Об этом «Комсомолке» сообщил журналист и литератор Александр Томкович, который написал биографию диктора «Далягляды Зінаіды Бандарэнка. Мой шлях да Беларусі», что сейчас готовится к изданию.

- Не многие знают, что Зинаида Александровна на многие события выходила только после укола обезболивающего. В том числе на большой концерт к 100-летию Белорусской Народной Республики, который прошел 25 марта 2018 года у Большого театра, - говорит Томкович. – Но о давно назревшей операции, по желанию Зинаиды Бондаренко, раньше не говорили, чтобы никто не связывал проблемы со здоровьем со сбором средств на книгу.

Теперь друзья, коллеги-телевизионщики и общественные организации помогли Зинаиде Александровне собрать деньги на импортный протез. Так звезда отечественного ТВ смогла не стоять в очереди, а рассчитывать на операцию пораньше.

- Все прошло успешно. Это стало лучшим подарком на день рождения Владимира, сына артистки, - замечает Томкович.

Напомним, народная артистка Беларуси, непревзойденный символ Белорусского телевидения, после 20-летней давности конфликта с руководством БТ не работает на официальных мероприятиях. Зато она часто ведет неформальные культурные и общественные мероприятия.

Тем временем продолжается сбор средств на выпуск книги о Зинаиде Бондаренко. На «Далягляды Зінаіды Бандарэнка. Мой шлях да Беларусі» (автор - Александр Томкович, дизайнер обложки - Владимир Цеслер) собрано более восьми тысяч рублей из одиннадцати необходимых – это 73% от суммы.

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