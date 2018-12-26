2018-12-26T16:36:14+03:00
Минск
КП Беларусь

Минчане подводят итоги года: «Родился внук, научился делать деревянную ложку...»

Мало кто вспоминает карьерные успехи, главными достижениями для многих стали семейные события
Алеся ДОБЫШ
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Минчане вспомнили, каким для них выдался этот год.Минчане вспомнили, каким для них выдался этот год.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Минчане вспомнили, каким для них выдался этот год. О рабочих успехах и взлете карьеры говорили мало - главными достижениями для многих стали семейные события: свадьба, рождение внука, достижения сына или дочки. А еще в списке личных побед 2018-го для минчан были спортивные радости: кубок по карате, призовое место в соревнованих по брейк-дансу.

Минчане про свои достижения за год.

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