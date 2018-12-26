Минчане подводят итоги года: «Родился внук, научился делать деревянную ложку...»

Предновогодний ажиотаж на «Экспобеле»: «Качество на рынке и в магазине одинаковое, а ценник здесь - в два раза меньше»

Продавцы говорят, что из-за торговых центров покупателей поубавилось, но тем не менее сюда все равно приезжают за дешевыми игрушками и украшениями [фото]