КП Беларусь
Минчане подводят итоги года: «Родился внук, научился делать деревянную ложку...»
Мало кто вспоминает карьерные успехи, главными достижениями для многих стали семейные события
Минчане вспомнили, каким для них выдался этот год.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Минчане вспомнили, каким для них выдался этот год. О рабочих успехах и взлете карьеры говорили мало - главными достижениями для многих стали семейные события: свадьба, рождение внука, достижения сына или дочки. А еще в списке личных побед 2018-го для минчан были спортивные радости: кубок по карате, призовое место в соревнованих по брейк-дансу.
Минчане про свои достижения за год.