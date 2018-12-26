2018-12-26T18:34:32+03:00
Общество
КП Беларусь

От мала до велика. Посмотрите, как в Логишинском Доме милосердия отмечали Рождество

Для постояльцев и деток из дома-приюта работники устроили искренний праздник с большой елкой и подарками [фото]
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Для детей из дома-приюта и постояльцев Дома милосердия устроили настоящий праздникДля детей из дома-приюта и постояльцев Дома милосердия устроили настоящий праздникФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Дом милосердия в городском поселке Логишин Пинского района знают все в округе, ведь здесь в разные годы нашли приют сотни престарелых людей. Здесь о них заботятся, проводят службы. Сейчас здесь проживает 39 человек.

В Доме сейчас живут 39 человек, для них организовываются службы Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Доме сейчас живут 39 человек, для них организовываются службыФото: Виктор ДРАЧЕВ

По традиции, на католическое Рождество для постояльцев, а также воспитанников местного дома-приюта работники Дома милосердия устраивают настоящий праздник с концертом, хороводом у елки и, конечно, подарками. Этот год не стал исключением, в представлении участвовали разные творческие коллективы дома культуры. О том, как прошел столь искренний праздник - в нашем фотоотчете.

В Логишинском Доме милосердия отметили Рождество Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Логишинском Доме милосердия отметили РождествоФото: Виктор ДРАЧЕВ

Приглашать детей на праздник в Дом милосердия уже стало традицией Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Приглашать детей на праздник в Дом милосердия уже стало традициейФото: Виктор ДРАЧЕВ

В гости заглянули и Дед Мороз со Снегурочкой Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В гости заглянули и Дед Мороз со СнегурочкойФото: Виктор ДРАЧЕВ

В Логишинском Доме милосердия отметили Рождество: от мала до велика Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Логишинском Доме милосердия отметили Рождество: от мала до великаФото: Виктор ДРАЧЕВ

Всех поздравляли Рождеством и наступающим Новым годом Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Всех поздравляли Рождеством и наступающим Новым годомФото: Виктор ДРАЧЕВ

На празднике было много угощений! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На празднике было много угощений!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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