От мала до велика. Посмотрите, как в Логишинском Доме милосердия отмечали Рождество

Дом милосердия в городском поселке Логишин Пинского района знают все в округе, ведь здесь в разные годы нашли приют сотни престарелых людей. Здесь о них заботятся, проводят службы. Сейчас здесь проживает 39 человек.

В Доме сейчас живут 39 человек, для них организовываются службыФото: Виктор ДРАЧЕВ

По традиции, на католическое Рождество для постояльцев, а также воспитанников местного дома-приюта работники Дома милосердия устраивают настоящий праздник с концертом, хороводом у елки и, конечно, подарками. Этот год не стал исключением, в представлении участвовали разные творческие коллективы дома культуры. О том, как прошел столь искренний праздник - в нашем фотоотчете.

В Логишинском Доме милосердия отметили РождествоФото: Виктор ДРАЧЕВ

Приглашать детей на праздник в Дом милосердия уже стало традициейФото: Виктор ДРАЧЕВ

В гости заглянули и Дед Мороз со СнегурочкойФото: Виктор ДРАЧЕВ

В Логишинском Доме милосердия отметили Рождество: от мала до великаФото: Виктор ДРАЧЕВ

Всех поздравляли Рождеством и наступающим Новым годомФото: Виктор ДРАЧЕВ