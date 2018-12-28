Цеслер выкрасил в золото календарь на 2019 год

Золотой кофе, золотые скрепки, золотой принтер… Своеобразный «золотой мир» бизнеса стал героем созданного художником Владимиром Цеслером календаря «Белкантон Групп».

Сфотографированные для календаря арт-объекты были покрашены в золотой цвет в мастерской известного белорусского кастомайзера мотоциклов Юрия Шифа. Процесс занял около недели. При этом использовалась специальная краска, которой красят элитные кастомайзинговые мотоциклы, существующие в единственном экземпляре. Съемку для календаря произвел фотограф Андрей Щукин.

"Над идеей мы работали вместе с владельцами "Белкантона". В названии компании и всех ее брендов присутствует слово "тон". В результате мы в честь 25-летия "Белкантона" покрыли привычные нам вещи благородным металлом, создав "золотой мир", - рассказывает Владимир Цеслер.

В самой компании подчеркивают: концепция календаря в том, что каждый ее клиент чрезвычайно дорог и достоин эталонных продуктов золотого уровня.

Сейчас созданные художником арт-объекты находятся в музее "Белкантон Групп", а календари компания дарит своим друзьям и клиентам.

Belkanton Group - крупнейший в Беларуси дистрибьютор канцелярских и офисных товаров. Представляет на отечественном рынке более 70 международных брендов, из них более 20 - на эксклюзивной основе, осуществляет продажи оптовым организациям на всей территории Беларуси. В группу входят компания «Офистон» (корпоративные продажи), «Смартон» (работа с розничными торговыми организациями), «Логотон» (сувенирная продукция и полиграфические услуги), интернет-магазин канцелярских товаров для детей «ОфисМама», Cleanton (дистрибуция товаров для уборки), розничный фирменный магазин «Офистон Маркет», деловые журналы Office Life и «Бизнес-ревю», интернет-ресурсы officelife.media и ProTennis.by.