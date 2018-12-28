Белорусы поднимали тосты за врагов и хотели жить, «як чалавечкі»

Записи фольклористов говорят: чаще всего наши предки пили за здоровье - «Дай бог здароўя i ручкам, i ножкам, i ўсяму патрошкі!», «За здароўе ваша - у горла наша!». Конечно, не забывали предков: «Хлопцы, п’ямо здарова! Любемося, як бог прыказаў, як кахаліся нашыя дзяды!». А, пожалуй, универсальным пожеланием служило такое: «Жадаю табе разам трое: шчасця, долі i здароўя!»

Самые короткие пожелания для мужской компании (как раз чтобы осушить рюмку) - «На здароўе!», «Будзь здароў!» или «Будзьма!». А на Гродненщине нередко произносили «Віват!» и «На сто лят!». Но в большом застолье все-таки старались угодить каждому беседнику.

«Каб здаровы былі ды багаты ды гаршком грошы мералі!»

Отец Максима Богдановича Адам Егорович записал на Борисовщине такой тост: «- Будзь здароў! - Пі здароў! Дай жа, Божа, каб нам было гожа, весела жылося, шчасліва вялося: у полі ўродзіста, у гумне накладзіста, у клеці насыпіста, у млыне намеліста, у дзяжы падыходзіста, на стале ўедзіста!»

Вот какие оригинальные, с юмором были пожелания благосостояния! Берите на заметку - это смешно, образно и емко: «Каб здаровы былі ды багаты ды гаршком грошы мералі!», «Каб нам жылося, былося, каб у нашай бульбе калоссе вялося!», «Каб жылі, багацелі i спераду гарбацелі!» Пить могли, к примеру, и за коллективные ценности: «Вып’ем стоячы да дна, каб ва ўсіх была думка адна!» Ближе к концу застолья могли в тосте и взгрустнуть: «- Будзь здароў, кум! - На здароўе! Багачу доўга спаць, а нам, сіратам, рана ўставаць». Или вовсе выйти на философское: «Каб у нас вяліся свінні, авечкі, i мы жылі, як чалавечкі!».

Особая категория тостов - за врагов. Это были как знакомые-соседи, так и воплощавшие глобальное зло паны. «На здароўе нам, на злосць (или даже «на пагібель». - Ред.) варагам, на безгалоўе вялікім панам, што зайздросцяць нам!», «Вып'ем, браце! Каб нашыя варагі выкаціла за нагі!», «Каб мы былі здаровы i бог любіў нас, а людзям i сам чорт не ўгодзіць!», - говорили наши предки.

Шляхта тоже любила поднять кубок и произнести красивую речь. Фото: novychas.by

«Першы тост звычайна п’ецца за ўсіх тых, хто тут збярэцца»

Со своим колоритом о врагах говорила и шляхта. Наверняка из застолий высшего сословия и тянутся корни прекрасного стихотворения Владимира Короткевича «Амаль хрысціянскі тост за ворагаў», написанного в 1968-м. Тут есть несколько эффектных фрагментов (благо стихотворение объемное), прочитав которые, наверняка прослывете знатоком белорусской истории и литературы. Вот один из фрагментов нетипичного по нашим временам тоста:

Гіене - баяцца, сабаку - вішчаць,

Свінні - рыцца ў гноі сваім,

А льву патрэбны калючы гушчар,

Родны край і свабода ў ім.

П’ю за тое, каб нам сярод родных лясоў

Не вішчаць, не дрыжаць, не крывіць,

Бо ўсе мы тут не з гіен і не з псоў,

Бо мы - сапраўднай крыві.

Лявон Вольскi - За ворага.Канцэрт Лявона Вольскага кавярн " Status Quo Ante Lounge",Брукл н, Ню-Ёрк. 28 сакав ка 2012г.

И за крестьянским, и за шляхетским столом придерживались особого этикета. Опытный маршалак (то есть тамада) выстраивал алгоритм приема горячительных напитков: чем больше объем возлияний, тем за более значимые ценности осушалась следующая чарка. Еще так не возникало неловких пауз, после которых громада рассыпается на отдельные компании, и не начиналась банальная пьянка в духе «Кто родился в январе - вставай и наливай».

Например, сегодня благодаря группе средневековой музыки «Стары Ольса» известна такая застольная песня XV века:

Першы тост звычайна п’ецца

За ўсіх тых, хто тут збярэцца.

П’ем другі, каб волю меці,

За жыццё падымем трэці.

Чацьвёрты за Царкву Хрыстову.

Пяты за моц князёву.

Шосты за людзей вольных,

А потым п’е, хто здольны!

Стары Ольса - У карчме.

Версию системы застольных ценностей предложил и поэт Михал Анемподистов. Более 20 лет назад для проекта «Народны альбом» о жизни Западной Беларуси он написал текст песни «Маладое піва», стилизованной под застолье. После каждого куплета предлагали повторить, ведь «маладое піва заўседы шуміць!». Первый куфаль (но сосуд, равно как и напиток, можно менять) пили «за сустрэчу, за цудоўны вечар», второй - «за дзяўчатак нашых, каб жылі шчасліва», третий - «за малойцаў», четвертый - «за сяброўства, каб канаць самотна нам не давялося». Дальше пили за хорошую жизнь, за ушедших и за родной край, завершая застолье куфлем «за добрых людзей».

Лявон Вольскi - Маладое пiва.

Застольные традиции шляхты описал в книге «Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі» историк Адам Мальдис. Он ссылался на труды польского мемуариста Енджея Китовича. Так вот: сначала хозяин съедал кусок мяса, потом брал вино. Его наливали не в бокал, а в маленький килишек. Этой первой рюмкой хозяин дома пил здоровье всех застольников - так и произносилось: «Здароўе...» и дальше фамилия или должность в родительном падеже. Если называли знатных гостей, килишек подносился к губам, а приглашенный отвечал таким же образом. К менее важным персонам хозяин обращался или пофамильно, или общим «Васпана здароўе». А если человек был незнакомым, то на него только направлялся взгляд, а к губам вино не подносилось. Наконец, назвав всех, хозяин мог глотнуть из килишка или вовсе осушить его.

Кстати, с этих времен и аж до середины ХХ века сохранился давний шуточный белорусский тост о водке:

- Як ты завешся?

- Акавіта.

- А з чаго ты?

- З жыта.

- Пашпарт ёсць?

- Няма.

- Вось табе турма! - после чего акавита незамедлительно выпивалась.

А КАК СЕЙЧАС

Выпить за всех и за себя одновременно

* Тост, который может послужить поводом для раздумий, - это фрагмент стихотворения «Пацір» Анатоля Сыса - поэта невероятной творческой, но тяжелой личной судьбы:

Паэт сказаў: п’ем за Айчыну!

І кожны выпіў - за сябе…

Ну а дальше - фантазируйте, как обыграть эти слова, подтекстов хватает.

* У поэта Владимира Некляева в стихотворении «П’янка» есть четыре строки, которые вполне могут стать ярким тостом:

Бо пакуль на прасторах айчыны,

Што ўсё толькі збіраецца быць,

Аніводнай не знойдзеш прычыны,

Каб не піць.

Змитер Войтюшкевич - П'янка.

* Есть немало текстов песен белорусских рок-музыкантов, подходящих в качестве тостов. Особенно много хороших цитат есть у группы «Крама». Они хороши в компаниях, где собираются повидавшие многое люди не только ради выпивки, но и для умного разговора по душам. Например, вот строчки из «Выпі са мной да дна»:

Выпейце са мною за маю зямлю.

Як лёс, гарэлкі горкай я табе налью.

Варашкевiч Аруцюна - Выпi са мной да дна.26 красав ка 2012 году бары Coyote адбы ся сумесны канцэрт легенд беларускага року рас йскага блюзу гара Варашкев ча М калая Аруцюнава сумесным праекце Варвары блюзу . http://ultra-music.com

Наконец, можно поиграть словами и созвучием языков. Такой тост порой называют итальянским: «Дык вып’ем, бо наліта».