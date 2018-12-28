Что лучше для природы - вырубить живую ель или купить пластиковую?

У приверженцев обоих вариантов свои аргументы. Одни говорят, не вырубайте деревья, другие отмечают, что пластик не перерабатывается и вреда природе наносит больше. Мы спросили у эксперта из белорусского Центра экологических решений:

- Лучше использовать живую ель, купленную на специализированных елочных базарах, где есть гарантия, что деревья получены законным путем. Они выращены специально в лесхозах или питомниках. Это более экологично, нежели использование пластиковых деревьев. Они производятся в странах Юго-Восточной Азии, основной материал - пластик, который не перерабатывается. Он поступает на свалку, загрязняет окружающую среду, - объясняет эколог Евгений Лобанов. - Тем более вместе с пластиковой елью люди начинают использовать и ароматизаторы воздуха, которые также не являются экологичными. Есть еще ели в кадке, но я бы не рекомендовал их использовать. Велика вероятность, что она не приживется и засохнет.

Эколог признает, что у нас есть проблема с утилизацией живых елок.

- В других странах коммунальные службы собирают ели, чтобы потом их переработать. У нас есть отдельные товарищества, которые собирают их и отправляют на переработку. Но массовой практики нет, поэтому эти ели после Нового года попадают на общую свалку, - говорит Евгений Лобанов. - Мы рекомендуем либо сдавать ели в такие товарищества, либо разрубить и, например, отвезти на дачу и использовать для топлива. Главное - не выбрасывать в мусоропровод!

- А если у меня уже есть искусственная елка, но я не хочу вредить природе и собираюсь использовать живую, что делать?

- Если решили - используйте! Ваша пластиковая ель уже есть, она в любом случае попадет на свалку. Вы уже ничего не исправите. Зато сможете постепенно приучать себя и детей к натуральным товарам, которые не загрязняют природу.