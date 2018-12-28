Минск на Новый год-2019: три салюта, концерт «J:Mopc», теплая сцена у Ратуши

Подняв за столом бокал шампанского и закусив салатом оливье, многие минчане отправляются праздновать наступивший год к столичным елкам. Мы расскажем, куда идти в Минске 31 декабря и 1 января, чтобы весело провести Новый год-2019.

Центр столицы: световое шоу и много концертов

В новогоднюю ночь в центре Минска будут две большие площадки для гуляний - возле Дворца спорта на пр. Победителей и на Октябрьской площади. Представления пройдут с 23.00 31 декабря до 4.00 1 января.

Возле Дворца Республики планируется большой концерт. Перед Новым годом выступят Ядвига Поплавская, Анастасия Тиханович и группа Nizkiz. А уже с наступившим всех поздравит Инна Афанасьева. В 0.30 - концерт группы «J:Морс», в 1 час ночи - ансамбля «Верасы», в 1.30 - Алексея Хлестова, в 2.00 - Александра Солодухи, в 2.30 - Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры», в 3.00 - группы «Без билета», в 3.30 - на сцену выйдут Дядя Ваня и племянники.

Возле Дворца спорта тоже движуха с участием звезд белорусской эстрады, и именно здесь состоится 1 января в 1.30 яркое и красочное световое шоу с музыкальным сопровождением.

Если же вы хотите погулять только перед Новым годом, то можно отправиться на ярмарку на площадь Свободы. Вечером 31 декабря здесь три концерта: в 18.00 - Delay Sound System (винил-сет), в 21.00 - Dee Tree (соул-джаз) в 22.00 - Klaxons Brass (брасс-ансамбль).

Веселимся рядом с домом

В Заводском районе четыре праздничные площадки. 1 января с 1.00 до 3.00 гулянья развернуться перед «Чижовка-Ареной», перед универмагом «Беларусь», перед многофункциональным физкультурным комплексом «Мандарин», что по ул. Герасименко, 51, и на площадке перед магазином «Соседи», что по ул. Селицкого в Шабанах.

Если для вас ближе Ленинский район, то гулять здесь будут в наступившем году с 1.00 до 3.00 в Лошицком парке и перед кинотеатром «Салют».

В Московском районе из-за работ по благоустройству парка им. Павлова на традиционной площадке в этом году тихо. Шумно будет возле Студенческой деревни рядом с магазином «Алми» по пр. Дзержинского, 91, в сквере «Полянка» по ул. К. Либнехта и в микрорайоне Брилевичи рядом с домом №25 по ул. Чечота.

Для жителей Октябрьского района одна площадка - и расположена она возле ДК железнодорожников. Сюда можно прийти 1 января с 0.30 до 4.00.

В парке экстремальных видов спорта по ул. Столетова и на площадке у самолета по ул. Карвата устраивает праздник 1 января с 0.30 до 4.00 администрация Партизанского района. В Первомайском районе будет весело возле Национальной библиотеки и еще по трем адресам - ул. Руссиянова, 1, ул. Фогеля, 1, ул. Героев 120-й дивизии, 15. Время везде одинаковое - 1 января с 1.00 до 3.00.

Если живете в центре, в Советском районе можно прогуляться до Комаровского рынка. Здесь праздник начнется в 0.30 и закончится в 4.00 в первый день года.

Во Фрунзенском районе, как самом большом, четыре большие площадки и два фейерверка. У Ледового дворца гулять будут с 0.30 до 4.00 (салют здесь прогремит в 1.30). В это же время будет много интересного и в Каменной Горке в парке им. Уго Чавеса (на пересечении улиц Казимировская и Колесникова). Салют здесь запланирован в 2.00. Гулянья также развернутся возле ТЦ «Максимус» по ул. Лобанка, 94 и у Западного рынка.

Площадка для веселья в Центральном районе - возле Минского дворца детей и молодежи и открыта она будет с 1.00 до 4.00 1 января.

1 января смотрим «Дядюшку Бома» и идем к «Планете чудес»

На площади Свободы в Минске попытались сделать ярмарку в европейском стиле и назвали ее «Кiрмаш на Каляды «Вялiкi гасцiны двор». Здесь достаточно большой фуд-корт, зимние напитки, ароматная выпечка и много интересного на теплой ламповой зимней сцене. 1 января ярмарка начнет работу в 12.00, а в 18.00 на специально созданной площадке в виде ретро-телевизора будет играть группа Delay Sound System. Новогодний детский спектакль «Дядюшка Бом и волшебные часы» можно будет увидеть здесь 1 января и каждый день вплоть до 5 января - в 17.30 и 20.30.

На Октябрьской площади тоже будет нескучно. До 5 января здесь в 19.30 и 21.30 - мюзикл «Новогодняя планета чудес».

Елка в фирменном цвете «Комсомолки»

Если наступление Нового года вы по традиции отмечаете за столом, дома, с семьей и друзьями, то предлагаем прийти на необычную елку 30 декабря в 13.00. В «Песочнице» (кто не знает - это относительно новое пространство для интересных проектов, которое расположилось в одном из корпусов завода «Горизонт» по ул. Куйбышева, 45) - оранжевая елка и Дед Мороз на арендованных санях, в которые запрягут сразу 220 лошадей. Привычного Снеговика заменит Чеширский кот, вместо лотка «горячие пирожки» установят современный фуд-трак «Шалёны кныр» и еще 7 фуд-траков, а побороться за подарки от Деда Мороза можно будет, соревнуясь в меткости, скорости и оригинальности.

БУДЬ В КУРСЕ!

На чем добраться из гостей до своей постели?

1 января с 0.00 до 5.00 по Минску будет курсировать общественный транспорт, а именно, автобусы №1, 22, 26, 42, 43Д, 44, 54, 69, 72, 73, 74С, 90, 95, 100, 105, 112С, 113А, 132, 135, 147, 149, 153Д, 159, 162, 921. 946. Среднее время ожидания - минут 15 - 20. Чаще всего, с интервалом в 10 - 12 минут, будут подвозить минчан автобусы №1 и 100.

Можно будет также воспользоваться троллейбусными маршрутами №3, 6, 20, 27, 29, 48, 53, 57, 62, 92. Средний интервал - 15 - 18 минут. А также 10 - 20 минут подождать трамваи №4 и 6.

Работа метрополитена будет организована так: 31 декабря интервал движения поездов по 1-й и 2-й линии составит: в периоды с 11.00 до 20.00 - 6 минут, с 20.00 до 24.00 - 7 - 10 минут. Ночью 1 января с 0.00 до 4.00 поезда придется ждать не более 6 минут. Вход для пассажиров на станции «Немига», «Купаловская» (выход к просп. Независимости), «Октябрьская», «Фрунзенская» будет закрыт в 4.15, на остальные станции в 4.00. Начало работы Минского метрополитена 1 января в 5.30.

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