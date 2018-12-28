2018-12-28T22:44:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Где и почем в Беларуси покататься на лыжах и сноуборде в сезоне-2019

Главные белорусские горнолыжные центры уже начали полноценную работу, с региональными все пока не очень...
Геннадий МОЖЕЙКО
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Где и почем в Беларуси покататься на лыжах и сноуборде в сезоне-2019. Фото: "Силичи".Где и почем в Беларуси покататься на лыжах и сноуборде в сезоне-2019. Фото: "Силичи".
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«Логойск» и «Силичи» заработали уже на полную мощность. Остальные горнолыжные центры страны пока работают весьма условно либо не работают вовсе. В столичной «Солнечной долине» пока смогли оснежить только учебный склон. Из региональных горок работает могилевский центр «Печерск». В «Коробчицком Олимпе» (под Гродно) несколько дней проработала самая маленькая трасса (тюбинговая), после чего горку закрыли, ее работа возобновится не раньше 5 января. Примерно та же история и с «Вестой» (под Дзержинском). В «Мозыре» на лыжах нельзя покататься до сих пор. Машем рукой и старейшему горнолыжному центру «Якутские горы» - его владельцы от горнолыжной трассы решили отказаться, сосредоточившись на проведении корпоративов.

В среднем цены остались на прошлогоднем уровне: где-то выше, где-то ниже. Больше всего подорожали «Силичи». Причем ценник вырос даже в долларовом эквиваленте. Немного поднялись цены в «Логойске» и «Коробчицах».

«Силичи»

silichy.by, +375 (33) 644-55-00

Где: Минская область, Логойский район

Как добраться общественным транспортом: из Минска (ДС «Славинского») автобусами №251, 350, 351 и 508

Как работает в праздники: 29 декабря с 12.00 до 22.00; 30 января с 9.00 до 1.00 (тариф выходного дня); 31 декабря с 9.00 до 19.00 (тариф выходного дня); 1 января с 12.00 до 22.00 (по тарифу выходного дня); 4, 5 и 6 января с 9.00 до 1.00 (тариф выходного дня); 7 января с 9.00 до 22.00 (тариф выходного дня)

Схема трасс в "Силичах".

Схема трасс в "Силичах".

Кататься здесь наиболее интересно, ведь перепад высот достигает 100 метров. В вечернее время трассы освещаются прожекторами, иногда проводят ночные катания. В этом сезоне в «Силичах» на новое место переехал сноупарк - теперь он находится в аппендиксе основной трассы и стал более простым. Также в местном прокате появились новенькие сноуборды Burton. С 26 декабря тут открыли безопасную, а главное - бесплатную трассу для тюбингов.

ЦЕНА ВОПРОСА*

*Стоимость двух часов катания (ски-пасс + комплект снаряжения в прокат)

*Стоимость двух часов катания (ски-пасс + комплект снаряжения в прокат)

***

«Логойск»

logoisk.by, +375 (29) 153-00-75

Где: Минская область, Логойский район

Как добраться общественным транспортом: из Минска (ДС «Славинского») автобусами №250, 251, 350 и 351, маршруткой «Минск - Логойск» №1198

Как работает в праздники: 28 декабря с 12.00 до 2.00; 29 декабря с 10.00 до 2.00 (тариф буднего дня); 30 декабря с 10.00 до 2.00; 31 декабря с 10.00 до 18.00 (тариф выходного); 1 января с 12.00 до 23.00.

Схема трасс в "Логойске".

Схема трасс в "Логойске".

Главная особенность основной трассы «Логойска» - очень неравномерный склон: вверху круто, потом полого.

ЦЕНА ВОПРОСА*:

*Стоимость двух часов катания (ски-пасс + комплект снаряжения в прокат)

*Стоимость двух часов катания (ски-пасс + комплект снаряжения в прокат)

***

«Солнечная долина»

s-dolina.by, +375 (29) 196-15-35

Где: Минск, ул. Корженевского, д. 45

Как добраться общественным транспортом: городскими автобусами №28, 30с, 48, 53, 82с, 88с, 104, 107, 144с и троллейбусами №19, 27, 51 до остановки «Завод «Электроника»

Как работает в праздники: до 7 января - тариф выходного дня. Понедельник - воскресенье: с 10.00 до 22.00. Праздничные дни: с 10.00 до 22.00. Выдача инвентаря и оборудования: до 20.30.

Схема трасс в «Солнечной долине».

Схема трасс в «Солнечной долине».

Трасса тут короткая, толком покататься не получится. Зато есть фигуры от сноу-парка - большой плюс для любителей попрыгать-покрутиться.

ЦЕНА ВОПРОСА*:

*Стоимость двух часов катания (ски-пасс + комплект снаряжения в прокат)

*Стоимость двух часов катания (ски-пасс + комплект снаряжения в прокат)

***

«Печерск»

+375 (29) 668-74-20

Где: Могилев, ул. Якубовского (в районе Печерского лесопарка)

Как добраться общественным транспортом: городскими автобусами №4, 5, 12, 16, 22, 23, 28 30, 33, 37н, 44, 47 до остановки «Микрорайон «Мир-2»

Как работает в праздники: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Оздоровительно-развлекательный комплекс "Печерск". Фото: smartkarta.by.

Оздоровительно-развлекательный комплекс "Печерск". Фото: smartkarta.by.

Печерская горка - так могилевчане называют склон возле Печерского озера в одноименном лесопарке. Там примерно 200 метров спуска в длину, склон совсем небольшой, но альтернатив у могилевчан нет - попробовать встать на лыжи или доску можно только здесь.

ЦЕНА ВОПРОСА*:

*Стоимость двух часов катания (10 подъемов + комплект снаряжения в прокат)

*Стоимость двух часов катания (10 подъемов + комплект снаряжения в прокат)

***

**Сюда не входят учебные, детские, тюбинговые и прочие склоны Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

**Сюда не входят учебные, детские, тюбинговые и прочие склоныФото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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