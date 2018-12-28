Победители фотоконкурса «Комсомолки», участники шоу «Талент краiны», побывали на экскурсии в редакции

Почти два месяца читатели нашего сайта голосовали за любимых участников третьего сезона шоу «Талент краiны». В итоге победителями стали Мария Жилина (за нее отдали свои голоса больше 46 тысяч раз), Дарья Ширяева (больше 44 тысяч голосов), Майя Сивец (более 37 тысяч). А юная вокалистка Влада Филиппович, так понравилась журналистам «Комсомолки», что мы решили - приз редакции «КП».

Главный редактор Андрей Левковский вручил юным победителям подарки от партнеров конкурса - приз симпатий «КП»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Накануне Нового года победители вместе с родителями побывали в редакции «Комсомольской правды». Здесь они узнали, как делают любимую газету страны, пообщались с главным редактором Андреем Левковским и, конечно, получили призы от нашего партнера - книжного интернет-магазина biblio.by: сертификат на 50 рублей на покупку книг и любых других товаров на сайте biblio.by или в любом из магазинов города «Книжный дискаунтер biblio.by». «Комсомолка» также подготовила подарок для ребят - беспроводные наушники SVEN и книги из наших коллекций.

Маленькие звезды не ушли из редакции и еще без одного специального приза - собственной именной обложки «Комсомольской правды».

Маленькие звезды получили собственную именную обложку «Комсомольской правды»Фото: Святослав ЗОРКИЙ