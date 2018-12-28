2018-12-28T22:39:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Астролог: «Не ешьте свинину из уважения к символу года»

В чем смысл новогодних традиций и как лучше загадывать желания
Ирина КАЛИНИНА
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Ставить на стол жареного поросенка астролог не советует, а вот декоративные фигурки свиней - пожалуйста!Ставить на стол жареного поросенка астролог не советует, а вот декоративные фигурки свиней - пожалуйста!Фото: Ирина КАЛИНИНА
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- Одеваться в желтое, не есть свинину… Все эти правила имеют какой-то смысл, или это просто игра, в которую весь мир весело включается перед Новым годом? - спросили мы у астролога Игоря КИРЮШИНА.

- Можно сказать, что это такая игра, чтобы украсить праздник. Смысл заключается только в том, что это нас успокаивает и настраивает на серьезное отношение к году, больше ничего. Какого-то глубокого мистического смысла в этом нет. Просто люди создают себе настроение, к чему-то готовятся и показывают, что они ценят и уважают время.

- Можно ли есть свинину на Новый год?

- Ни в коем случае.

- Почему?

- Потому что принято уважать символ года. Лучше есть вегетарианские блюда - тушеные баклажаны, морковь, картошку, всевозможные салаты.

- А что будет, если человек поставит жареного поросенка на стол? Разве звезды его за это как-то покарают?

- Знаете, есть такая поговорка: «Не буди лиха, пока оно тихо». В любом случае эти вещи лучше не делать. Конечно, можно перебегать дорогу перед КАМАЗом, многие так и поступают. Но это не есть хорошо.

- Но ведь год Свиньи наступит только в феврале?

- У нас просто принято заранее отмечать этот праздник. Так сложилось, и ничего страшного в этом нет.

- Как еще готовиться к Новому году?

- Надо относиться к нему как к особому празднику. У каждого из нас есть свой день рождения, а Новый год - это день рождения всего нашего мира. Мы как будто рождаемся заново все вместе и выходим на новый виток. Традиция загадывать желания в новогоднюю ночь имеет вполне серьез смысл. Напишите его на бумаге, сожгите и выбросьте пепел в окно. Это очень эффективно.

- Кому год Свиньи принесет удачу?

- 2019 год будет удачным для тех, кто родился в год Свиньи, а также под знаками Стрельца и Близнеца.

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