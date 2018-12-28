Анна Гуськова о звании лучшей спортсменки Беларуси: «Немного в шоковом состоянии»

Опрос среди журналистов в 60-й раз провела газета «Спортивная панорама». На первой строчке по итогам голосования оказалась фристайлистка Анна Гуськова, которая на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане выиграла единственное белорусское золото в индивидуальных дисциплинах. За ней в топ-3 расположились Дарья Домрачева и чемпионка мира в современном пятиборье Анастасия Прокопенко (в сентябре ей еще вручили бронзу Пекина-2008, которая перешла от дисквалифицированной за допинг соперницы).

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Интересно, что в топ-10 лишь двое мужчин: на восьмом месте батутист Владислав Гончаров (он и стал лучшим спортсменом года) и на девятом - прыгун в высоту Максим Недосеков.

Лучшей командой в неигровых видах спорта признали женскую биатлонную эстафету в составе Дарьи Домрачевой, Надежды Скардино, Динары Алимбековой и Ирины Кривко, которая выиграла олимпийское золото. Из игровых - волейбольную «Минчанку». Лучший тренер - наставник фристайлистов Николай Козеко.

- Это так неожиданно для меня, - сказала нам Анна Гуськова о реакции на признание лучшей спортсменкой года. - Даже немного в шоковом состоянии, не знала, что есть такая номинация, а тут начали все поздравлять. Но это очень круто. Спасибо всем! Еще один подарок к Новому году.

- Как для вас сложился год после Олимпиады?

- Все круто. Осознание тех событий пришло. Было много мероприятий, знакомств - все на очень позитивной волне. Очень хочется, чтобы эта полоса продолжалась, настраиваюсь на это.

- Олимпийский прыжок снится?

- Олимпиада не снилась, но иногда пересматриваю видео и фотографии. Это постоянно со мной присутствует, такое не забудешь. Словами это не передать, только спортсмены понимают, каково это. Если одним словом - это кайф.

- Во многих странах к олимпийским чемпионам становятся в очередь спонсоры. Как у вас в этом плане?

- Есть спонсорский контракт с известным спортивным брендом. Есть еще кое-какое движение в этом направлении, но пока это афишировать рано.

- Отдохнуть успели?

- Когда у нас был отпуск, съездила к морю (Египет, Кипр. - Ред.). Удалось отдохнуть и морально, и физически, много впечатлений. Сейчас вспоминаю и понимаю, что этот год выдался очень прекрасным, одним из лучших в моей жизни.

- Чем сейчас занимаетесь?

- Восстановительный период. Все силы и ресурсы брошены на это. У команды начался сезон, но мне его, похоже, придется пропустить. Врачи и тренеры рекомендовали залечить колено.

- То самое, где два титановых шурупа?

- Дело не в этих шурупах (в 2013 году Анна травмировала связки в колене, после операции их поддерживают два шурупа. - Ред.). Просто колено, которое оперировали, дает о себе знать. На Олимпиаде на драйве и эмоциях выступила. Сейчас лучше все стопроцентно залечить, чтобы потом уже в следующий сезон войти в полной боевой готовности.

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- Как проходит восстановление?

- Каждый день по несколько часов: хожу в тренажерный зал, чтобы закачать мышцы, укрепить связки, еще ЛФК, массаж, процедуры, иглоукалывание. Если все делать в комплексе, то все будет хорошо. Я рвусь в бой, хочется тренироваться, прыгать - без этого тяжело. Но понимаю, что сначала надо полностью восстановиться.

- На что потратили олимпийские премиальные (150 тысяч долларов)?

- Пока не тратила.

- На прошлый Новый год загадывали олимпийское золото?

- Такое тоже было. Каждый спортсмен ставить себе такую цель: сначала туда на Олимпиаду, потом выиграть. Это трудный путь. Хочу сказать всем спортсменам: если что-то делаете, никогда не останавливайтесь на полпути, стремитесь к своей цели. Всем успехов и здоровья! Как и мне. Да, есть олимпийское золото, но это не значит, что не надо больше стараться - надо делать это еще упорнее.

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- Вы верили в Деда Мороза?

- Конечно, как и все. В какой период пришло взрослое понимание, сейчас не вспомню… Но все равно каждый Новый год Деды Морозы есть (смеется). Дети верят в него, что-то просят, загадывают желание. У каждого должен быть стимул, надо верить в чудеса.

- Какой самый памятный подарок?

- Как-то родители подарили телефон - это было круто. Но важен не объем подарка, а как его преподнесут. Главное, чтобы от души.