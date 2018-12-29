«Маму отвезли в больницу рожать из-за новогоднего стола»

«Все празднуют, а я в день рождения салаты готовлю»

Минчанке Елене Кулюкиной через пару дней исполнится 55 лет.

Елена просит родных поздравлять ее с Днем рождения 31 декабряФото: из семейного архива

- В паспорте записано, что я родилась 1 января, но на самом деле на свет я появилась 31 декабря. И я прошу родных поздравлять меня именно в этот день, но они меня не слушаются (смеется). Хотя в детстве родители меня поздравляли 31-го. Подарки отдельно были и от них, и от Деда Мороза, - рассказывает Елена. - Кстати, родилась я после новогоднего застолья. Родители отмечали Новый год у себя дома, пригласив гостей. В какой-то момент мама сказала папе, что надо ехать в роддом. Он посадил ее в машину и отвез туда, а через пару часов вернулся домой продолжать отмечать Новый год. Гостям сказал: «Все, можете меня поздравить: у меня дочка родилась!»

Сейчас я накрываю праздничный стол 31 декабря, а затем и 1 января. Но я рада, что не родилась летом - в это время нет такого волшебства, которое есть на Новый год.

«Обидно, что родилась 31 декабря - на целый год старше»

Минчанка Ольга Игнатюк в этом году отметит свой день рождения и Новый год вместе с молодым человеком на джазовом вечере. Однако бывает так, что 31 декабря у Ольги рабочий день.

В детстве минчанке Ольге Игнатюк подарки на День рождения приносил Дед МорозФото: из семейного архива

- Я работаю в банке, и последний день месяца для меня очень напряженный. Помню, как в один из годов я освободилась с работы 31 декабря всего за пару часов до боя курантов! В этом году повезло - в свой день рождения я не работаю. Но вообще отдельного такого праздника, как день рождения, у меня нет. Новый год - это синоним моего дня рождения. Но друзья и родные, конечно, меня сначала поздравляют с появлением на свет, а затем с Новым годом.

- В детстве обижались, что два праздника совпали?

- Мне в детстве наоборот это нравилось. У меня было ощущение, что все готовятся его встречать. У всех хорошее настроение, все ждут чуда. Я очень люблю зиму, снег и расстраиваюсь от дождливой погоды на Новый год. А в детстве под елочкой я всегда находила подарок! Родители говорили, что Дед Мороз принес его на мой день рождения. Единственная обидная вещь - это то, что я на один год старше. Хотелось бы, чтобы в паспорте был год рождения 1988-й, а не 1987-й. Девушки меня поймут!

«На мой день рождения приходят только опохмелиться»

Шеф-повар Сергей Ковалев родился 1 январяФото: из семейного архива

Минский шеф-повар Сергей Ковалев родился 1 января и вот уже много лет отмечает свой день рождения на работе - в ресторане:

- В детстве было обидно получать один подарок на два праздника - и на Новый год, и на день рождения. Гости, которые приходили к нам отмечать Новый год, дарили мне коробки конфет. Было такое, что в один год я получил 8 упаковок конфет! Но это детские обиды, сейчас я не переживаю, что Новый год и день рождения - это один праздник, - говорит Сергей. - Как обычно, в новогоднюю ночь я работаю в ресторане. Отсыпаюсь уже 1 января дома. Родственники, зная, что я работаю, поздравляют меня вечером. Жена с нашими тремя детьми уезжает праздновать Новый год к своей маме. Я отношусь к этому нормально, зачем им сидеть в новогоднюю ночь дома без меня? Кстати, у моего родственника тоже День рождения 1 января. Мы понимаем, что в наш день приходят только опохмелиться. У меня есть друг-мужчина, который родился в Международный женский день - 8 Марта. Так что 1 января - хорошая дата рождения!