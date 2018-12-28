Можно ли есть свинину и в чем встретить 2019-й?

Поисковая система «Яндекс» назвала самые популярные новогодние запросы: «Что подарить?», «Что приготовить?», «Где отметить?», «Как украсить елку?» и далее в таком же духе. Женщины чаще, чем мужчины, ищут идеи для презентов своим половинкам. На первых местах рейтинга запросы, что подарить парю и мужу. Потом идет мама, девушка, подруга, папа… Жена на десятом месте. Неудивительно, ведь многие мужья и без интернета знают, чего хочет жена.

Итак, пять ответов на самые популярные новогодние вопросы.

Когда начинается и заканчивается китайский новый год?

Желтая (цвет) Земляная (стихия) Свинья (животное) будет править с 5 февраля 2019 года по 25 января 2020 года. Именно на Свинье заканчивается 12-летний цикл китайского зодиака. Следующий зверь - Белая Металлическая Крыса.

Предыдущие годы Свиньи пришлись на 2007, 1995, 1983, 1971, 1959 (Желтой Земляной Свиньи), 1947, 1935 годы…

В чем встречать Новый год?

К нам идет Желтая Земляная Свинья. Ключевые слова для выбора одежды - желтая и земляная, но ни в коем случае не последнее слово. Поэтому выбирайте желтый, коричневый, зеленый и его оттенки. Стилист-имиджмейкер Виктория Майорова советует всем, кто хочет угодить Хрюше, платья золотого цвета. Чем сильнее они будут блестеть и переливаться, тем лучше. Тем же, кто выберет другие цвета, стилист рекомендует угодить свинке яркими стильными украшениями. Неактуальны наряды с цветочным принтом, рюши, кружево и оборки.

Можно ли есть свинину и что любит Свинья?

Некоторые говорят, что свинину вообще лучше исключить из питания, а встречая год Свиньи - и подавно. Но кто же откажется от сочной отбивной?! А чтобы всем угодить, в новогоднюю ночь надо приправить ее хитростью. Парируйте все упреки в том, что блюда не соответствуют наступающему году тем, что год Свиньи наступит только 5 февраля, а на фермах поросят кормят зерновыми, просом, комбинированным силосом и т. п. Так что? И нам комбикорма прикажете есть?! Помните, что свиньи всеядны, любят изобилие, даже сало едят. Поэтому ставьте на стол все, что душа пожелает.

Какие фильмы посмотреть?

О лучших фильмах и песнях можно спорить бесконечно. Но против статистики не попрешь. «Яндекс» приводит пятерку лидеров по запросам: «Один дома», «Один дома - 2», «Морозко», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Реальная любовь». Так что сколько ни показывай всем известные и уже даже старые фильмы, все равно они самые любимые.

Что спеть?

Поисковая система рассказала, что чаще всего в интернете ищут песню «В лесу родилась елочка» - и никакие хиты ее не превосходят вот уже больше ста лет. Также в лидерах «Новогодние игрушки» (Аркадия Хоралова), «Три белых коня», «Кабы не было зимы», «Джинг беллз», «Снежинка» (телефильм «Чародеи»), «Кубик льда» (GONE.Fludd).