7 мероприятий января, с которых стоит начать год

7. Сергей Жилин

4 января в Центральном Доме офицеров. Билеты от 40 до 90 рублей

Имя Сергея Жилина знакомо всем фанатам телепроекта «Голос», ведь на протяжении всех сезонов живым музыкальным сопровождением проекта выступает оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением этого талантливого музыканта. В начале будущего года Сергей Жилин и его еще один оркестр «Фонограф-Джаз-Бэнд» представят в Минске свою фирменную праздничную программу Let It Snow, с которой он уже 10 лет под Новый год гастролирует по России и зарубежью. В «меню» этого концерта - любимые новогодние песни, избранные фортепианные и оркестровые композиции, рождественские мелодии.

Сергей Жилин обещает, что концерт LetIt Show! станет настоящим новогодним подарком для минчан.

6. Группа «Палац»

5 января в КЗ «Верхний город». Билеты от 10 до 23 рублей

С программой «Каляды ў вялікім горадзе».

5. Змитер Вайтюшкевич и WZ-Orkiestra

7 января в ДК им.Шарко. Билеты от 23 рублей

Известный белорусский певец Змитер Вайтюшкевич и WZ-Orkiestra приглашают на праздничный рождественский концерт. Надо сказать, что устраивать концерты в Рождество – хорошая традиция Змитера, причем он приглашает на такие концерты всю свою семью: жену и двоих детей. Прозвучат избранные праздничные композиции, а также лучшие песни из разных проектов, будут и премьеры. Программа рассчитана на слушателей всех возрастов - весело и интересно здесь будет и взрослым, и даже самым маленьким детям. Приходите всей семьей, не пожалеете!

Фото: Алекс Жерносек

4. Детский театр «Кропка»

До 7 января в будние дни в 11.30 и 19.00, в выходные – в 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 в ТРЦ «Экспобел». Билеты: 15 рублей

Когда весной закрылся минский детский театр «Кропка», то многие загрустили, потому что успели полюбить их первоклассные спектакли. Но под Новый год на новом месте в ТРЦ «Экспобел» «Кропка» представила свою премьеру - новогоднее шоу-путешествие «Королевство кривых зеркал». Сюжетная линия перекликается с известной сказкой, на которой выросло несколько поколений советских детей, среди новшеств – страшные рептилии, которые хотят поработить и затопить в болоте волшебную страну Зазеркалье.

Фото: организаторы.

3. 111-ый Чемпионат Европы по фигурному катанию

21-27 января в «Минск-Арене». Билеты на отдельные выступления от 5 до 50 рублей, абонемент на все мероприятия – от 100 до 250 рублей

В январе в Беларусь на 111-ый Чемпионат Европы по фигурному катанию приедут звезды этого любимого многими, красивейшего вида спорта. Надо сказать, что практически все победители и призеры чемпионатов Европы последних лет являются обладателями медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр, в том числе золотых. Спортсмены разыграют медали в четырех видах программы: мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду.

Фото: Веленгурин Владимир

2. Комедия «Проделки Дон Джованни»

22 января в КЗ «Минск» и 23 января в ДК железнодорожников в Гомеле. Билеты от 50 до 120 рублей

В ролях - Гоша Куценко и Александр Самойленко.

1. Teleport

ТРЦ Green City в Каменной Горке. Билеты от 40 рублей

Teleport уже называют Диснейлендом для гиков, но создатели парка уверяют, что он станет универсальным развлечением, которое будет интересно людям разных возрастов и уровней подготовки, а в перспективе станет визитной карточкой IT-страны.