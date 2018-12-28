2018-12-28T17:08:37+03:00
Досуг
КП Беларусь

7 мероприятий января, с которых стоит начать год

Ну что, начинается новый год! А с ним и новые концерты, выставки, постановки. Рассказываем, куда стоит пойти, чтобы через год было что вспомнить
Дарья ПУТЕЙКООксана ОСПИЩЕВА
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Фото: Kaleb NimzФото: Kaleb Nimz
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7. Сергей Жилин

4 января в Центральном Доме офицеров. Билеты от 40 до 90 рублей

Имя Сергея Жилина знакомо всем фанатам телепроекта «Голос», ведь на протяжении всех сезонов живым музыкальным сопровождением проекта выступает оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением этого талантливого музыканта. В начале будущего года Сергей Жилин и его еще один оркестр «Фонограф-Джаз-Бэнд» представят в Минске свою фирменную праздничную программу Let It Snow, с которой он уже 10 лет под Новый год гастролирует по России и зарубежью. В «меню» этого концерта - любимые новогодние песни, избранные фортепианные и оркестровые композиции, рождественские мелодии.

Сергей Жилин обещает, что концерт LetIt Show! станет настоящим новогодним подарком для минчан.

Сергей Жилин обещает, что концерт LetIt Show! станет настоящим новогодним подарком для минчан.

6. Группа «Палац»

5 января в КЗ «Верхний город». Билеты от 10 до 23 рублей

С программой «Каляды ў вялікім горадзе».

5. Змитер Вайтюшкевич и WZ-Orkiestra

7 января в ДК им.Шарко. Билеты от 23 рублей

Известный белорусский певец Змитер Вайтюшкевич и WZ-Orkiestra приглашают на праздничный рождественский концерт. Надо сказать, что устраивать концерты в Рождество – хорошая традиция Змитера, причем он приглашает на такие концерты всю свою семью: жену и двоих детей. Прозвучат избранные праздничные композиции, а также лучшие песни из разных проектов, будут и премьеры. Программа рассчитана на слушателей всех возрастов - весело и интересно здесь будет и взрослым, и даже самым маленьким детям. Приходите всей семьей, не пожалеете!

Фото: Алекс Жерносек

Фото: Алекс Жерносек

4. Детский театр «Кропка»

До 7 января в будние дни в 11.30 и 19.00, в выходные – в 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 в ТРЦ «Экспобел». Билеты: 15 рублей

Когда весной закрылся минский детский театр «Кропка», то многие загрустили, потому что успели полюбить их первоклассные спектакли. Но под Новый год на новом месте в ТРЦ «Экспобел» «Кропка» представила свою премьеру - новогоднее шоу-путешествие «Королевство кривых зеркал». Сюжетная линия перекликается с известной сказкой, на которой выросло несколько поколений советских детей, среди новшеств – страшные рептилии, которые хотят поработить и затопить в болоте волшебную страну Зазеркалье.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

3. 111-ый Чемпионат Европы по фигурному катанию

21-27 января в «Минск-Арене». Билеты на отдельные выступления от 5 до 50 рублей, абонемент на все мероприятия – от 100 до 250 рублей

В январе в Беларусь на 111-ый Чемпионат Европы по фигурному катанию приедут звезды этого любимого многими, красивейшего вида спорта. Надо сказать, что практически все победители и призеры чемпионатов Европы последних лет являются обладателями медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр, в том числе золотых. Спортсмены разыграют медали в четырех видах программы: мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду.

Фото: Веленгурин Владимир

Фото: Веленгурин Владимир

2. Комедия «Проделки Дон Джованни»

22 января в КЗ «Минск» и 23 января в ДК железнодорожников в Гомеле. Билеты от 50 до 120 рублей

В ролях - Гоша Куценко и Александр Самойленко.

1. Teleport

ТРЦ Green City в Каменной Горке. Билеты от 40 рублей

Teleport уже называют Диснейлендом для гиков, но создатели парка уверяют, что он станет универсальным развлечением, которое будет интересно людям разных возрастов и уровней подготовки, а в перспективе станет визитной карточкой IT-страны.

Главные впечатления ждут гостей в PolygonVR - уникальном игровом пространстве для виртуальных поединков

Главные впечатления ждут гостей в PolygonVR - уникальном игровом пространстве для виртуальных поединков

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