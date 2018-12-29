Телевизоры, сертификаты «Евроопт» и пледы: «Комсомолка» назвала имена тех, кто получит призы за подписку
Чуть больше недели назад стартовала рекламная игра «Семейные традиции». Те, кто подписался на «Комсомолку» на 1-е полугодие 2019 года, испытали свою удачу и стали участниками розыгрыша ценных подарков. Те, кому улыбнулась удача, выиграли телевизоры, пледы и денежные сертификаты в «Евроопт».
Сейчас начался второй тур игры. 8 января мы узнаем, кому повезет на этот раз. На кону снова телевизор, пледы и сертификаты на 15 рублей в «Евроопт». Это, кстати, та сумма, которой достаточно, чтобы стать участником еще одного розыгрыша - «Удача в придачу!» в «Евроопте», где каждую неделю разыгрывают квартиру и машины. Вот так, подписавшись на «Комсомолку», можно стать обладателем заветных ключей от квартиры в столице.
Победители I ТУРА - Призы I ТУРА
Авдей Галина Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Бабей Жанна Константиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Безродных Сергей Петрвич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Беляева Татьяна Андреевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Белячиц Зинаида Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Болатаева Жанна Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Бразевич Эдуард Иванович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Булава Анатолий Петрович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Бурак Галина Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Бурштын Лариса Степановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Бурштын Лариса Степановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Варвашеня Николай Михайлович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Верещако Иван Павлович - Плед шерстяной Скиф 140*200 см
Витковская Татьяна Леонтьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Власенко Петр Вячеславович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Волчек Оксана Викторовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Воронович Мария Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Гавенко Тамара Федосьевна - Плед шерстяной Скиф 140*200 см
Галковская Галина Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Галковская Галина Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Галковская Галина Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Галутва Лидия Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Галутва Лидия Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Герасимович Галина Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Глебова Татьяна Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Гойдь Лилия Александровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Гоцкий Геннадий Анатольевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Гримович Людмила Григорьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Гримович Людмила Григорьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Грицкевич Ирина Алексеевна - Плед шерстяной Скиф 140*200 см
Громова Лидия Петровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Громова Лидия Петровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Громова Лидия Петровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Дашкевич Анна Иосифовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Денисова Галина Александровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Джораев Рахмешнул - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Добровольская Галина Николаевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Довнар Анна Андреевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Довнар Анна Андреевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Дорожко Тамара Николаевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Дрозд Наталья Леонидовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Дубчук Валентина Николаевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Дубчук Валентина Николаевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Елисаветский Александр Всеволодович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Жарик Евгений Витальевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Жарская Наталья Ивановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Жоха Марина Валентиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Жоха Марина Валентиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Жоха Марина Валентиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Жук Людмила Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Жук Людмила Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Завалова Валентина Иосифовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Завалова Валентина Иосифовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Защеринская Зинаида Игнатьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Исаченко Нина Алексеевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Ищенко Вячеслав Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Калиновский Николай Васильевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Калиновский Николай Васильевич - Подарочная карта ООО «Евротор номиналом 15 руб
Карачун Ирина Викентьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Катвицкая Алена Александровна - Плед шерстяной Скиф 140*200 см
Катвицкая Алена Александровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Князева Евгения Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Коваленко Наталья Николаевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Козлова Бронислава Васильевна - Плед шерстяной Скиф 140*200 см
Козловец Светлана Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Колмогорова Валентина Дмитриевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Короза Наталья Ивановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Королевич Елена Ивановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Косовец Анатолий Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Косовец Анатолий Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Кравчук Екатерина Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Кравчук Екатерина Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Кривуля Сергей Леонидович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Кривуля Сергей Леонидович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Крючкова Галина Александровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Крючкова Галина Александровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Лагунова Галина Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Леус Елена Георгиевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Линник Анна Семеновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Линцевич Елена Григорьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Литвинов Иван Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Лукашов Николай Петрович - Плед шерстяной Скиф 140*200 см
Люхтиков Дмитрий Владимирович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Люхтиков Дмитрий Владимирович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Макаренкова Елена Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Макаренкова Елена Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Максимова Валентина Вячеславовна - Плед шерстяной Скиф 140*200 см
Малуха Виктор Николаевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Марачев Андрей Леонидович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Маручек Евгения Яковлевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Милашевская Ирина Станиславовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Милашевская Ирина Станиславовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Миронович Игорь Владимирович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Морозько Зоя Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Мурашко Валентина Геннадьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Мурашко Валентина Геннадьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Неслуховская Анна Романовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Новикова Татьяна Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Новикова Татьяна Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Пашкович Людмила Мартиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Перещук Евгения Константиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Пищук Иван Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Плечнин Аркадий Львович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Полторжицкий Степан Мустафович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Полянский Павел Чеславович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Полянский Павел Чеславович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Помозов Сергей Михайлович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Понасенко Федор Федорович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Потапов Валерий Михайлович - Плед шерстяной Скиф 140*200 см
Потапов Валерий Михайлович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Пшенко Инесса Анатольевна - Плед шерстяной Скиф 140*200 см
Пшенко Инесса Анатольевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Пястун Валерий Николаевич - Плед шерстяной Скиф 140*200 см
Радюк Дмитрий Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Радюк Дмитрий Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Романова Марина Константиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
Ропот Николай Адамович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб
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