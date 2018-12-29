Телевизоры, сертификаты «Евроопт» и пледы: «Комсомолка» назвала имена тех, кто получит призы за подписку

Чуть больше недели назад стартовала рекламная игра «Семейные традиции». Те, кто подписался на «Комсомолку» на 1-е полугодие 2019 года, испытали свою удачу и стали участниками розыгрыша ценных подарков. Те, кому улыбнулась удача, выиграли телевизоры, пледы и денежные сертификаты в «Евроопт».

Сейчас начался второй тур игры. 8 января мы узнаем, кому повезет на этот раз. На кону снова телевизор, пледы и сертификаты на 15 рублей в «Евроопт». Это, кстати, та сумма, которой достаточно, чтобы стать участником еще одного розыгрыша - «Удача в придачу!» в «Евроопте», где каждую неделю разыгрывают квартиру и машины. Вот так, подписавшись на «Комсомолку», можно стать обладателем заветных ключей от квартиры в столице.

Победители I ТУРА - Призы I ТУРА

Авдей Галина Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Бабей Жанна Константиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Безродных Сергей Петрвич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Беляева Татьяна Андреевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Белячиц Зинаида Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Болатаева Жанна Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Бразевич Эдуард Иванович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Булава Анатолий Петрович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Бурак Галина Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Бурштын Лариса Степановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Бурштын Лариса Степановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Варвашеня Николай Михайлович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Верещако Иван Павлович - Плед шерстяной Скиф 140*200 см

Витковская Татьяна Леонтьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Власенко Петр Вячеславович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Волчек Оксана Викторовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Воронович Мария Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Гавенко Тамара Федосьевна - Плед шерстяной Скиф 140*200 см

Галковская Галина Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Галковская Галина Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Галковская Галина Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Галутва Лидия Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Галутва Лидия Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Герасимович Галина Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Глебова Татьяна Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Гойдь Лилия Александровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Гоцкий Геннадий Анатольевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Гримович Людмила Григорьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Гримович Людмила Григорьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Грицкевич Ирина Алексеевна - Плед шерстяной Скиф 140*200 см

Громова Лидия Петровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Громова Лидия Петровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Громова Лидия Петровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Дашкевич Анна Иосифовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Денисова Галина Александровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Джораев Рахмешнул - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Добровольская Галина Николаевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Довнар Анна Андреевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Довнар Анна Андреевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Дорожко Тамара Николаевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Дрозд Наталья Леонидовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Дубчук Валентина Николаевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Дубчук Валентина Николаевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Елисаветский Александр Всеволодович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Жарик Евгений Витальевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Жарская Наталья Ивановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Жоха Марина Валентиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Жоха Марина Валентиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Жоха Марина Валентиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Жук Людмила Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Жук Людмила Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Завалова Валентина Иосифовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Завалова Валентина Иосифовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Защеринская Зинаида Игнатьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Исаченко Нина Алексеевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Ищенко Вячеслав Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Калиновский Николай Васильевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Калиновский Николай Васильевич - Подарочная карта ООО «Евротор номиналом 15 руб

Карачун Ирина Викентьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Катвицкая Алена Александровна - Плед шерстяной Скиф 140*200 см

Катвицкая Алена Александровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Князева Евгения Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Коваленко Наталья Николаевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Козлова Бронислава Васильевна - Плед шерстяной Скиф 140*200 см

Козловец Светлана Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Колмогорова Валентина Дмитриевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Короза Наталья Ивановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Королевич Елена Ивановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Косовец Анатолий Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Косовец Анатолий Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Кравчук Екатерина Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Кравчук Екатерина Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Кривуля Сергей Леонидович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Кривуля Сергей Леонидович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Крючкова Галина Александровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Крючкова Галина Александровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Лагунова Галина Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Леус Елена Георгиевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Линник Анна Семеновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Линцевич Елена Григорьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Литвинов Иван Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Лукашов Николай Петрович - Плед шерстяной Скиф 140*200 см

Люхтиков Дмитрий Владимирович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Люхтиков Дмитрий Владимирович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Макаренкова Елена Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Макаренкова Елена Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Максимова Валентина Вячеславовна - Плед шерстяной Скиф 140*200 см

Малуха Виктор Николаевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Марачев Андрей Леонидович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Маручек Евгения Яковлевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Милашевская Ирина Станиславовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Милашевская Ирина Станиславовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Миронович Игорь Владимирович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Морозько Зоя Владимировна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Мурашко Валентина Геннадьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Мурашко Валентина Геннадьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Неслуховская Анна Романовна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Новикова Татьяна Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Новикова Татьяна Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Пашкович Людмила Мартиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Перещук Евгения Константиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Пищук Иван Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Плечнин Аркадий Львович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Полторжицкий Степан Мустафович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Полянский Павел Чеславович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Полянский Павел Чеславович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Помозов Сергей Михайлович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Понасенко Федор Федорович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Потапов Валерий Михайлович - Плед шерстяной Скиф 140*200 см

Потапов Валерий Михайлович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Пшенко Инесса Анатольевна - Плед шерстяной Скиф 140*200 см

Пшенко Инесса Анатольевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Пястун Валерий Николаевич - Плед шерстяной Скиф 140*200 см

Радюк Дмитрий Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Радюк Дмитрий Григорьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Романова Марина Константиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Ропот Николай Адамович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

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Садович Зинаида Константиновна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Смирнова Татьяна Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Соколова Виолетта Григорьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Соловьев Владимир Ефимович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Солодкий Петр Зенонавич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Стельмах Надежда Ивановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Стельмах Надежда Ивановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Стельмах Надежда Ивановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Струченок Елена Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Тимошин Владимир Николаевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Тризно Зинаида Петровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Украинцева Галина Михайловна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Ульянкина Светлана Мефодьевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Филатов Владимир Тимофеевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Цебро Зоя Васильевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Черевако Владимир Поликарпович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Черкасов Денис Геннадьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Черкасов Денис Геннадьевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Чернухо Раиса Ивановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Шаболтас Николай Анатольевич - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Шалтан Галина Ивановна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Шевкунов Владимир Степанович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Шевкунов Владимир Степанович - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Шумило Татьяна Федоровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Шумило Татьяна Федоровна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб

Яцишына Татьяна Николаевна - Подарочная карта ООО «Евроторг» номиналом 15 руб