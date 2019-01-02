В новый год — с новой парой обуви! Началась полная распродажа обуви в магазинах CAPRICE: скидки до 50%!

Долгожданный 2019 год наступил. Пока синоптики прогнозируют крепкие январские морозы, магазины CAPRICE готовы согреть покупателя скидками — от 30 до 50% за пару немецкой и польской обуви. Начиная с 4 января, распродажа затронет всю коллекцию: зимние и демисезонные, мужские и женские модели. А это более 400 пар обуви — и каждая из натуральной кожи!

Мы уверены, что цена на европейские бренды приятно удивит:

- Мужские полуботинки — от 133 руб.;

- Мужские зимние ботинки — от 145 руб.

- Женские осенние ботинки — от 105 руб.,

- Женские зимние ботинки — от 125 руб.,

- Женские туфли — от 79 руб.

Среди представленного в магазинах — обувь только от именитых марок: Rieker, LLOYD, CAPRICE, Trio, Szydlowski, S.Oliver, Domeno, Tamaris, Marco Tozzi. Покупателю нет нужды выбирать из остатков ассортимента: скидки коснутся и последних новинок сезона, и классических моделей.

В CAPRICE убеждены, что хорошая обувь прослужит максимально долго, если ей подобрать достойный уход. Так, чтобы уберечь обновку от январской непогоды, магазины сети предлагают: стельки из меха и шерсти, спреи, кремы и пропитки, защиту обуви от реагентов.

А для тех, кто желает приобрести обувь в рассрочку, напоминаем: магазины CAPRICE принимают карты:

- «Халва»;

- «Магнит»;

- «Карта покупок».

Период рассрочки — 3 месяца на условиях максимальной выгоды: в рассрочку можно взять любую пару, сохранив на нее дисконт.

Порадуйте себя, своих друзей и близких в новом году! С 4 по 31 января в магазинах CAPRICE вас ждет брендовая обувь по горячей цене. И поспешите: выбор моделей и размеров ограничен нашими товарными запасами.

Посетите наш сайт и найдите свою пару: www.caprice.by.

Магазины CAPRICE в Минске:

- ТЦ «Замок», г. Минск, пр-т Победителей, 65, 3 этаж;

- ТЦ «Скала», г. Минск, ул. П. Глебки, 5, 2 этаж, ст.м. «Спортивная»;

- ТЦ «Столица», г. Минск, пр-т Независимости, 3-2, верхний уровень, маг. 502;

- ТРЦ «Green City», г. Минск, ул. Притыцкого, 156, 2 этаж, ст.м. «Каменная горка»;

- ТРЦ «Экспобел», г. Минск, перес. Логойского тракта и МКАД, ТРЦ «Экспобел», пав. 86.

Режим работы: ежедневно, с 10:00 до 22:00

Присоединяйтесь к нам в соцсетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, YouTube.