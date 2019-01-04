Расписание рождественских богослужений в минских храмах 6 и 7 января 2019 года
- В каждом храме есть свое расписание богослужений, - говорит руководитель информационного отдела Минской епархии Белорусской православной церкви протоиерей Евгений Громыко. - В больших храмах, где много священников, порядок, как правило, такой: 6 января в 18.00 вечернее богослужение, 7 января - примерно в 0.00 - ночная литургия, а утром - вторая литургия. В больших соборах утром ранняя и поздняя литургии - в 7.00 и 10.00.
Свято-Духов кафедральный собор
(ул. Кирилла и Мефодия, 3)
6 января
6.30 - Исповедь
6.40 - Часы 3-й, 6-й
7.00 - Божественная литургия
9.30 - Исповедь
9.40 - Часы 3-й, 6-й
10.00 - Божественная литургия
11.30 - Великая вечерня праздника Рождества
16.00 - Исповедь
17.30 - Всенощное бдение
23.40 - Часы 3-й, 6-й
7 января
0.00 - Божественная литургия
6.30 - Исповедь
6.40 - Часы 3-й, 6-й
7.00 - Божественная литургия
9.30 - Исповедь
9.40 - Часы 3-й, 6-й
10.00 - Божественная литургия
Храм Святого благоверного князя Александра Невского
(ул. Козлова, 11)
6 января
6.40 - Исповедь
6.40 - Часы 3-й, 6-й
7.00 - Божественная литургия
9.40 - Исповедь
9.40 - Часы 3-й, 6-й
10.00 - Божественная литургия
11.30 - Великая вечерня праздника Рождества Христова
18.00 - Всенощное бдение
20.30 - Исповедь
7 января
0.00 - Часы 3-й, 6-й
0.20 - Божественная литургия
8.30 - Исповедь
8.30 - Часы 3-й, 6-й
9.00 - Божественная литургия
16.00 - Великая вечерня
Храм-памятник в честь Всех Святых
(ул. Всехсвятская, 2)
6 января
9.30 - Исповедь
9.30 - Часы 3-й, 6-й
10.00 - Божественная литургия
17.00 - Всенощное бдение
23.30 - Исповедь
23.30 - Часы 3-й, 6-й
7 января
0.00 - Божественная литургия
Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых, улица Калиновского 121)
6 января
7.30 – Исповедь
8.00 – Часы 3-й, 6-й
8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.00 – Великая вечерня праздника Рождества
18.00 – Исповедь
18.00 – Всенощное бдение
7 января
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)
6 января
6.30 – Исповедь
7.00 – Часы 3-й, 6-й
7.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 – Исповедь
10.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 – Великая вечерня праздника Рождества
17.00 – Исповедь
17.00 – Всенощное бдение
7 января
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
Приход храма священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)
6 января
8.00 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – 9-й час и Великая вечерня празднника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
21.00 – Исповедь
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
8.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 – Молебен с акафистом Рождеству Христову
Приход храма равноапостольной княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)
6 января
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.40 – 9-й час и Великая вечерня празднника Рождества
18.00 – Всенощное бдение
19.30 – Исповедь
23.30 – Исповедь
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
9.40 – Часы 3-й, 6-й; чин изобразительных
Храм в честь Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)
6 января
6.40 – Часы 3-й, 6-й
7.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 – Исповедь
9.40 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 – Великая вечерня праздника Рождества
17.00 – Всенощное бдение
23.40 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 — Молебен. Лития
18.00 – Великая вечерня с акафистом Рождества Христова
Приход храма благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)
6 января
6.40 – Исповедь
6.40 – Часы 3-й, 6-й
7.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.40 – Исповедь
9.40 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 – Великая вечерня праздника Рождества Христова
18.00 – Всенощное бдение
20.30 – Исповедь
7 января
0.00 – Часы 3-й, 6-й
0.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
16.00 – Великая вечерня
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