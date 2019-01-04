2019-01-04T12:52:54+03:00
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КП Беларусь

Расписание рождественских богослужений в минских храмах 6 и 7 января 2019 года

7 января православные верующие отмечают Рождество Христово
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7 января православные верующие отмечают Рождество Христово7 января православные верующие отмечают Рождество ХристовоФото: Виктор ДРАЧЕВ
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- В каждом храме есть свое расписание богослужений, - говорит руководитель информационного отдела Минской епархии Белорусской православной церкви протоиерей Евгений Громыко. - В больших храмах, где много священников, порядок, как правило, такой: 6 января в 18.00 вечернее богослужение, 7 января - примерно в 0.00 - ночная литургия, а утром - вторая литургия. В больших соборах утром ранняя и поздняя литургии - в 7.00 и 10.00.

Свято-Духов кафедральный собор

(ул. Кирилла и Мефодия, 3)

6 января

6.30 - Исповедь

6.40 - Часы 3-й, 6-й

7.00 - Божественная литургия

9.30 - Исповедь

9.40 - Часы 3-й, 6-й

10.00 - Божественная литургия

11.30 - Великая вечерня праздника Рождества

16.00 - Исповедь

17.30 - Всенощное бдение

23.40 - Часы 3-й, 6-й

7 января

0.00 - Божественная литургия

6.30 - Исповедь

6.40 - Часы 3-й, 6-й

7.00 - Божественная литургия

9.30 - Исповедь

9.40 - Часы 3-й, 6-й

10.00 - Божественная литургия

Храм Святого благоверного князя Александра Невского

(ул. Козлова, 11)

6 января

6.40 - Исповедь

6.40 - Часы 3-й, 6-й

7.00 - Божественная литургия

9.40 - Исповедь

9.40 - Часы 3-й, 6-й

10.00 - Божественная литургия

11.30 - Великая вечерня праздника Рождества Христова

18.00 - Всенощное бдение

20.30 - Исповедь

7 января

0.00 - Часы 3-й, 6-й

0.20 - Божественная литургия

8.30 - Исповедь

8.30 - Часы 3-й, 6-й

9.00 - Божественная литургия

16.00 - Великая вечерня

Храм-памятник в честь Всех Святых

(ул. Всехсвятская, 2)

6 января

9.30 - Исповедь

9.30 - Часы 3-й, 6-й

10.00 - Божественная литургия

17.00 - Всенощное бдение

23.30 - Исповедь

23.30 - Часы 3-й, 6-й

7 января

0.00 - Божественная литургия

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых, улица Калиновского 121)

6 января

7.30 – Исповедь

8.00 – Часы 3-й, 6-й

8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.00 – Великая вечерня праздника Рождества

18.00 – Исповедь

18.00 – Всенощное бдение

7 января

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)

6 января

6.30 – Исповедь

7.00 – Часы 3-й, 6-й

7.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 – Исповедь

10.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 – Великая вечерня праздника Рождества

17.00 – Исповедь

17.00 – Всенощное бдение

7 января

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)

6 января

8.00 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – 9-й час и Великая вечерня празднника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

21.00 – Исповедь

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

8.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 – Молебен с акафистом Рождеству Христову

Приход храма равноапостольной княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)

6 января

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.40 – 9-й час и Великая вечерня празднника Рождества

18.00 – Всенощное бдение

19.30 – Исповедь

23.30 – Исповедь

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

9.40 – Часы 3-й, 6-й; чин изобразительных

Храм в честь Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)

6 января

6.40 – Часы 3-й, 6-й

7.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 – Исповедь

9.40 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 – Великая вечерня праздника Рождества

17.00 – Всенощное бдение

23.40 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 — Молебен. Лития

18.00 – Великая вечерня с акафистом Рождества Христова

Приход храма благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

6 января

6.40 – Исповедь

6.40 – Часы 3-й, 6-й

7.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.40 – Исповедь

9.40 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 – Великая вечерня праздника Рождества Христова

18.00 – Всенощное бдение

20.30 – Исповедь

7 января

0.00 – Часы 3-й, 6-й

0.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

16.00 – Великая вечерня

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