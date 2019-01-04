«Моих тетушек убили». Две сестры-пенсионерки найдены мертвыми в своем доме в Витебском районе

- Моих тетушек убили... Не отвечал домашний телефон, что у них случалось довольно часто. 2 января жена вызвала проверить связь «Белтелеком», приехали специалисты 3 января... Возможно, убили их еще 31-го, - написал в Фейсбуке Вадим, племянник погибших женщин.

Трагедия произошла в деревне Присушино Витебского района. Связисты и соседка обнаружили двух сестер-пенсионерок мертвыми в их собственном доме. Соседку родственники просили присмотреть, когда приедут проверять телефон. Женщина вошла в дом вместе с ремонтниками и остолбенела. «До сих пор не может отойти от шока», - говорят в деревне.

Одной из погибших женщин было 78 лет, второй - 76. Пенсионерки давно жили вдвоем. У одной из сестер детей не было, сын второй живет в городе.

- Женщины были порядочные, серьезные. Одна когда-то работала учительницей, в то время у нас еще школа была. В доме всегда чисто, хозяйство держали. Свиньи остались у них, куры, - рассказывают односельчане.

По хозяйству пенсионеркам какое-то время помогал мужчина из соседней деревни Слобода. Он был несколько раз судим, официально нигде не работал, перебивался случайными заработками. Этот человек и попал в поле зрения правоохранительных органов в качестве подозреваемого.

- Сотрудники Витебского РОВД, поднятые по тревоге, опросили около сотни жителей этой и соседних деревень и выяснили, кто приезжал в деревню в дни предполагаемого убийства. По подозрению в совершении преступления в своем доме был задержан 49-летний ранее судимый житель близлежащей деревни, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Правоохранительные органы пока не комментируют возможные мотивы преступления и не озвучивают информацию о том, как именно были убиты пенсионерки.

- Для проведения осмотра места происшествия привлекалась передвижная криминалистическая лаборатория областного управления Следственного комитета. Изъяты предметы, которые признаны вещественными доказательствами, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство при отягчающих обстоятельствах), - сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 25 лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.