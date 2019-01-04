2019-01-04T16:23:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Как иностранцу зарегистрироваться в Беларуси онлайн?

Личное присутствие в подразделениях по гражданству и миграции нужно, если приезжающие решат продлить регистрацию или въехали к нам через российскую границу
Ольга ШИЛАК
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Со 2 января иностранцы, приезжающие в Беларусь, могут зарегистрироваться через интернетСо 2 января иностранцы, приезжающие в Беларусь, могут зарегистрироваться через интернетФото: Павел МАРТИНЧИК
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С 2 января иностранцы, приезжающие в Беларусь, могут зарегистрироваться через интернет. Главный нюанс: прибыть они должны через пункт пропуска на госгранице Беларуси.

Плюс еще и в том, что зарубежные гости освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию, если делают это на едином портале электронных услуг.

- Регистрироваться должны все иностранцы, временно прибывающие в Беларусь. У нас есть соглашения, например, с Украиной, Латвией, Литвой, Эстонией, Казахстаном и Россией, граждане которых могут находиться в Беларуси до 30 или 90 дней соответственно без регистрации. Если же они собираются превысить этот срок, то нужно будет получить разрешение на временное или постоянное проживание в зависимости от целей въезда, - объясняет начальник управления организационно-аналитической работы и информатизации Департамента по гражданству и миграции МВД Владимир Кузуро. - Что касается иностранцев, приезжающих по безвизовому режиму, если они собираются находиться в Беларуси больше 5 дней, не включая воскресенье и праздничные дни, им также нужно будет зарегистрироваться.

Обращаться лично в отделение по гражданству и миграции по месту пребывания придется в двух случаях: если иностранец захочет продлить регистрацию, оформленную через интернет, или если он прибыл в Беларусь через границу с Россией. А вот тех, кто проживает в гостиницах, санаториях, агроусадьбах, регистрируют на месте.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?

Заходим на сайт portal.gov.by, выбираем нужный язык работы - русский, белорусский или английский. Создаем личный кабинет, используя адрес своей электронной почты. Готово! Затем в личном кабинете во вкладке «Доступные услуги» выбираем категорию «Гражданство и миграция». Нас интересует услуга регистрации иностранцев, временно прибывающих в Беларусь, ее код - 200.12.14.1.

Заказываем ее, можно приступать к заполнению заявления - на русском или английском языке. Там нужно указать фамилию и имя иностранца, сведения о паспорте, страховке, дату въезда в страну, адрес, где он будет проживать. Есть и графа с визой, но если, к примеру, иностранец приезжает к нам по безвизу, заполнять ее ему не нужно будет.

Затем проверяем все и нажимаем кнопку «Отправить заявление». Теперь остается только ждать. Через несколько секунд должно прийти сообщение об успешной регистрации. Если же сведения не совпадают, система порекомендует обратиться в подразделение по гражданству и миграции.

Жители Беларуси, которые принимают у себя иностранного гостя, также могут зарегистрировать его. Процедура та же, нужно будет со своего личного кабинета на сайте заполнить заявление с данными иностранца.

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