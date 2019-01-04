Лидер группы Brutto Сергей Михалок выложил в Инстаграм семейное фото. На нем сам музыкант, старший сын Павел, младший Макар и супруга музыканта актриса Светлана Зеленковская с округлившимся животиком. Сомневаться не приходится - в семье музыканта в скором времени ожидают пополнения.

- Самое важное, ценное, дорогое, что у нас есть в этой жизни, - это наша семья, наши дети. Это смысл жизни каждого человека, те, ради кого он живет и творит, ближе нет никого и никогда не будет! - подписал фото Сергей Михалок, уточнив, что «каждый участник любого нашего проекта живет согласно этому принципу, и мы очень горды этим!.. Все, что мы делаем, - заслуга наших детей, благодаря им мы вдохновляемся, творим и берем все новые и новые высоты! И все эти невероятной силы и красоты фотографии только подтверждают это! Любите, цените и берегите своих родных и близких, а также наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вместе! Будьте счастливы!»

Михалок скоро станет многодетным отцом. Фото: Инстаграм.

Наблюдательные поклонники тут же отметились комментариями под фото.

- Беременна?..

- Класс!!! Скоро талантливых людей станет больше! Как же я рада!..

- Хороших людей должно быть много. Скоро вас навестит аист, и это здорово…

Сейчас семья Сергея Михалка живет в Киеве, но свое «интересное положение» Светлана не комментирует.

Напомним, у обоих родителей есть взрослые дети от прошлых браков: у Светланы - дочь Аксинья, у Сергея - сын Павел. Пять лет назад,

13 ноября 2013 года, у пары родился общий первенец Макар. Роды прошли в РНПЦ «Мать и дитя». Радостная новость застала счастливого отца после концерта в российском Саранске. Но музыкант тут же перенес запланированные выступления, чтобы рвануть в Минск, забрать любимую супругу и новорожденного сына из роддома и провести время с семьей.

Сергей михалок со старшим сыном Павлом, младшим Макаром и супругой Светланой Зеленковской. Фото: Инстаграм.

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