Что меняется с 1 января: Дорожает коммуналка, увеличится пенсионный возраст, покупать за границей будем меньше

Коммуналка вырастет на 5 долларов

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в субботу, 22 декабря. Тарифы на коммуналку всегда увеличиваются с Нового года, но не больше чем на 5 долларов из расчета на семью из трех человек, которая живет в двухкомнатной квартире площадью 48 «квадратов» и вписывается в льготные нормы по воде и электричеству.

Тарифы в следующем году будут увеличиваться в два этапа. С 1 января тарифы на газ, электричество, холодную воду, канализацию, капитальный ремонт, уборку дома вырастут в общей сумме на 3,9 доллара. А с 1 июня, после окончания отопительного сезона, еще на 1,1 доллара увеличатся тарифы на отопление и подогрев воды.

Пенсионный возраст увеличивается еще на полгода

Начиная с 1 января уйти на заслуженный отдых смогут мужчины, которым исполнился 61 год и 6 месяцев, и женщины, которым исполнилось 56 лет и 6 месяцев. Напомним, пенсионный возраст будет повышаться на полгода каждый год до тех пор, пока не составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Это произойдет в 2022 году.

А кроме пенсионного возраста вырастет еще и минимальный страховой стаж, который нужен для получения полной пенсии. В него входят годы, когда вы работали и платили взносы в Фонд соцзащиты. С 1 января минимальный страховой стаж составит 17 лет. Он тоже будет увеличиваться на полгода каждый год, пока не дорастет до 20 лет к 2025 году.

Из-за границы можно будет привезти меньше товаров без пошлин

Сейчас белорусы могут привозить из-за границы покупки стоимостью 1500 евро и весом 50 кг в месяц. Однако с 1 января в странах ЕАЭС, а значит, и в Беларуси, эти нормы уменьшатся до 500 евро и 25 кг. За все, что сверх, придется заплатить пошлину. Если вы не вписались в лимит по стоимости, то 30% от суммы превышения. Если по весу, по минимум 4 евро за каждый килограмм сверх положенного. А если и по стоимости, и по весу, то заплатить придется ту пошлину, которая окажется больше.

Кроме того, в Беларуси продолжит действовать и более жесткий лимит для тех, кто в предыдущий раз выезжал за границу меньше трех месяцев назад. Они по-прежнему смогут привозить покупок только на 300 евро и 20 кг.

Все это касается только тех, кто выезжает за границу на поезде, автобусе или машине. Для путешествующих самолетом лимиты значительно больше – 10 000 евро и 50 кг. Кроме того, из России, которая тоже входит в ЕАЭС, покупки можно привозить без ограничений.

Тунеядцы начнут оплачивать полную коммуналку

Уже с 1 января те, кто не работает, будут платить по полным тарифам за подогрев воды. Соответственно, потяжелевшие жировки тунеядцы получат в феврале. Правда, оплачивать полную коммуналку нужно будет только тем неработающим белорусам, которые являются плательщиками коммунальных услуг. Это, например, собственники квартир. Если тунеядец живет в чужой квартире и своей недвижимости у него нет, то и платить государству «штраф» за нежелание работать не придется. А если квартира все-таки принадлежит тунеядцу и он живет там вместе с семьей (скажем, женой и дочкой), то по полным тарифам подсчитают только треть от общего объема потребления горячей воды.

Но и это не все: с 1 октября следующего года по полным тарифам тунеядцам начнут считать еще и отопление, а также газ в газовых колонках, если они есть.

Увеличится минимальная зарплата

С 1 января она составит 330 рублей. Это на 25 рублей больше, чем в нынешнем году. Напомним, минималка – это та сумма, меньше которой наниматели не могут платить работникам, работающим на полную ставку. Если окладом и надбавками добрать ее не получается, то работодатель все равно должен доплатить до этой суммы.

Возможно, в следующем году нас ждут и другие изменения, связанные с минимальной зарплатой. Так, премьер-министр Сергей Румас предлагал пересматривать ее не раз в год, как сейчас, а раз в квартал. Кроме того, профсоюзы и правительство предлагали повысить ее до минимального потребительского бюджета из расчета на члена семьи из четырех человек. Сейчас это 347 руб. 74 коп.