Год Свиньи в истории Беларуси: Запуск «копейки», смена «Пагонi» и наш лучший результат на «Евровидении»

1971 год: женщинам - духи Climat, мужчинам - «Жигули-копейка»

XXIV съезд ЦК КПСС официально утвердил построение в СССР развитого социализма и констатировал, что сложилась новая историческая общность людей - советский народ. Этому народу не хватало элементарных продуктов питания и приличной одежды, но было не занимать изобретательности что-то где-то достать и дожить до зарплаты.

В ночь на 1 января впервые с новогодним обращением к народу выступил руководитель страны. Дорогой, уже с двумя звездами Героя, Леонид Ильич Брежнев сказал с черно-белого экрана, что повысилось благосостояние и культура нашего народа.

Впервые в СССР появились французские духи - Climat (в синей коробочке), которые стоили 25 рублей. А средняя зарплата тогда была 120 рублей.

В том же году начался массовый выпуск разработанной годом ранее первой модели «Жигулей-2101», прозванной «копейка». Стоила машина, собранная из итальянских запчастей (на базе устаревшей модели «Фиат») и на импортном оборудовании, 5150 рублей. Чтобы ее купить, надо было дождаться своей очереди, в которой были миллионы граждан, или иметь блат.

В сентябре Петр Машеров открыл мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». На мероприятии присутствовали 600 ветеранов гарнизона 1941-го. Но еще спустя десятилетия на территории комплекса будут находить останки солдат…

1971 год запомнился открытием мемориального комплекса «Бресткая крепость-герой»Фото: "КП" Архив

В этот год партия разрешила широкую эмиграцию евреев в Израиль. В частности, из Беларуси выехали 1131 человек. Но спустя пару лет волна эмиграции значительно замедлилась.

В июне произошла трагедия, о которой узнал весь мир. Космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пацаев погибли при возвращении на землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата.

С 1971-го начала отсчет «Песня года», которую по традиции показывали в первый день года следующего: на сцене - Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Майя Кристалинская и неувядающий Лев Лещенко с песней «Не плачь, девчонка». Набирают популярность «Песняры» - вышел их первый альбом с хитом всех времен «Касіў Ясь канюшыну».

А в минском Дворце спорта пять концертов дал легендарный американский джазмен Дюк Эллингтон. Его концерты посетило более 30 тысяч человек, а цена билетов у спекулянтов доходила до 50 рублей.

1983 год: катастрофа парохода и «Море» Юрия Антонова

Ну, давайте сначала о хорошем - 2 января в программе «Аттракцион» состоялась премьера песни Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». А самый популярный певец Союза - выпускник Молодечненского музыкального училища Юрий Антонов. Вышел его альбом «Крыша дома твоего» с нетленными хитами «Море», «Двадцать лет спустя», «Я вспоминаю»…

Теперь из категории хорошо-плохо. В 1981-м водка подорожала до 5 р. 30 коп (средняя зарплата 165 руб.), а в 1983-м появилась так называемая «андроповка» за 4 р. 70 коп. со стоимостью посуды. И давний стишок «Товарищ, верь, придет она - на водку старая цена» стал актуальным. Правда, этот напиток невысокого качества был без названия - просто «Водка». Остряки расшифровывали так: «Вот Он Добрый Какой Андропов». А еще ее называли первоклассницей, ведь она поступила в продажу 1 сентября.

Генсек Юрий Андропов, бывший главой КГБ, считал, что из глубочайшего экономического кризиса страну может вывести строжайшая дисциплина. И по всему Союзу милиционеры и дружинники ловили в банях и кинотеатрах прогульщиков.

Прогремели несколько коррупционных дел: елисеевское, хлопковое и сочинско-краснодарское.

Фильм «Чучело» стал явлением в кино 80-х. Фото: kinopoisk.ru

СССР потрясла трагедия на Волге. Теплоход «Александр Суворов» на полном ходу врезался в опору Ульяновского моста. Погибли 176 человек.

Крупнейший международный скандал произошел в сентябре, когда советский истребитель сбил корейский пассажирский «Боинг», выполнявший рейс «Нью-Йорк - Сеул». Лайнер по ошибке оказался в воздушном пространстве СССР и был принят за американский самолет-разведчик. Погибли 269 человек.

Белорусскую компартию, а стало быть, и всю республику, возглавил Николай Слюньков. Он занял место умершего Тихона Киселева.

На экраны вышли два фильма, которые взволновали страну: «Чучело» - о травле девочке в школе и «Пацаны» - о воспитании трудных подростков.

1995 год: референдум о гербе и флаге, первое ЭКО

Экономическая ситуация в стране была тяжелой. Уровень инфляции за год - 244%. Много? В 1994-м она была 1960%!

В августе бастовали машинисты метро, добивавшиеся выплаты и повышения зарплаты.

14 мая, по инициативе президента Александра Лукашенко, прошел первый референдум в истории Беларуси. Вместо «Пагонi» и бело-красно-белого флага принята нынешняя символика (за это проголосовало 75,1%), русскому языку придан статус государственного (83,3%), поддержана экономическая интеграция с Россией (83,3%), президент получил право на досрочный роспуск парламента (77,7%). Это был год конфронтации между президентом и парламентом.

Что до интеграции с Россией, то год ознаменовался рядом соглашений, в том числе о таможенном союзе. Был отменен пограничный контроль.

Гербом современной Беларуси «Пагоня» была с 1991 по 1995 год.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В июле возобновилось строительство Дворца Республики. Его возведение началось еще при Союзе в 1985-м, а затем работы заморозили. После смерти Виктора Цоя его поклонники из части ограждения сделали стену его памяти. Помните надписи «Цой жив», свечи, цветы? Дворец полностью сдали в эксплуатацию только в 2001-м.

Самое громкое убийство 90-х произошло 1 марта. В Москве в подъезде собственного дома был застрелен популярный тележурналист, а в то время и генеральный директор ОРТ Владислав Листьев. Убийство до сих пор остается нераскрытым.

12 сентября вертолетом Ми-24 над Березой был сбит воздушный шар с двумя американцами. Он участвовал в международных соревнованиях и, стартовав в Цюрихе, пролетел несколько стран. Организаторы уверяли, что предупредили Беларусь о пролете шара. Но ПВО сбили его как нарушителя границы, не отвечавшего на запросы и приближавшегося к воинской части.

Футбольная сборная одержала самую громкую победу в своей истории, обыграв в Минске голландцев со счетом 1:0. Это был локальный успех, на Евро-96 наши не попали.

Историческое событие в белорусской медицине - 26 ноября в Минске на свет появилась двойня, рожденная благодаря методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

2007 год: Колдун на «Евровидении» и отмена льгот на проезд

За год цены на продукты, по официальной статистике, выросли на 16%, а зарплата в долларах увеличилась с 288 до 369. Контракт-2007 на российский газ (он подорожал в два раза) белорусы подписали под бой курантов. Чтобы быть в этой сфере более самостоятельными и независимыми, страна обзавелась новыми друзьями - Ираном и Венесуэлой.

Кстати, в том же году было принято решение о строительстве Белорусской АЭС - и в 2019 году должен произойти запуск первого реактора.

В мае Дима Колдун вышел в финал «Евровидения» с песней Work your Magic и занял рекордное для страны 6-е место. Белорусского певца раскручивал сам Киркоров.

6-место Дмитрия Колдуна на «Евровидении» было и остается недосягаемым для участников от Беларуси. Фото: zen.yandex.ru

В конце лета в Минске пропало молоко. За ним с прилавков стали исчезать сыр, кефир, творог. Правительство объясняло: везут за границу, мол, там цены выше. За год молочные продукты подорожали на 28%.

Певица Ирина Дорофеева стала лицом Беларуси. Ее лицо появилось на плакатах, конфетах, коробках зефира и в клипах. Все чаще на государственном уровне стало звучать слово «независимость». Прошла общественно-культурная акция «За независимую Беларусь», в ходе которой состоялось более 70 концертов в городах и регионах страны.

В конце года в Беларуси отменили льготы. Студенты, пенсионеры и даже милиционеры стали платить в транспорте по полной.

Накануне католического Рождества соседи Беларуси - Литва, Латвия и Польша - вступили в Шенген. Визы в эти страны подорожали в 12 раз.