«Взамен попрошуу танцевать до упада». БГК сделал ремейк новогодней песни «Дискотеки аварии»

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова презентовал новый видеоклип «Новогодняя», переделав песню группы «Дискотека авария», которая в декабре звучит почти из каждого динамика. Гандболисты не постеснялись примерить карнавальные костюмы и предстать перед болельщиками в неожиданных образах. Александр Шкуринский стал зайчиком, Сергей Шилович — пиратом, а Павел Горак — Дедом морозом.

В видео БГК нашлось место и Бэтману. Фото: стоп-кадр видео

БГК им. Мешкова традиционно презентует свои музыкальные работы. В 2016-м гандбольный клуб перед новым записали песню Завiруха вместе Александром Тихановичем и Ядвигой Поплавской. В разное время делали кавер на Quest Pistols, дважды – на «Ленинград»

«В Питере – пить. В Бресте - гандбол». БГК им. Мешкова представил видео по мотивам клипа группы «Ленинград»

«Самая любимая». БГК им. Мешкова снова сделал кавер на «Ленинград»

- Стало доброй традицией поздравлять болельщиков нашего клуба с новогодними праздниками особенным видео. Никого уже не удивишь песнями и зажигательными танцами игроков, поэтому в этом году мы пошли дальше: спортсмены примерили сказочные образы мультяшных героев. Без сомнения, это были самые веселые съемки в истории клуба! — отметила заместитель управляющего по маркетингу и коммуникациям БГК им. Мешкова Лидия Семенова. - Надеюсь, позитивное настроение гандболистов передастся нашим болельщикам и станет приятным дополнением к новогодним праздникам!

Группа поддержки (черлидинг) БГК Stars. Фото: стоп-кадр видео

- Мне было интересно и увлекательно вжиться в роль Деда мороза. Насколько могу судить по настроению партнеров по команде, им очень понравились съемки. Думаю, получилось отличное видео. Всех с Новым годом!», — сказал ставший Дедом морозом игрок команды Павел Горак.

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