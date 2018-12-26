2018-12-26T17:20:22+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Взамен попрошуу танцевать до упада». БГК сделал ремейк новогодней песни «Дискотеки аварии»

Александр Шкуринский стал зайчиком, Сергей Шилович — пиратом, а Павел Горак — Дедом морозом. А еще в кадре Бэтман, черепашки-ниндзя, Буратино и другие [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Чек Павел Горак в роли Деда Мороза. Фото: стоп-кадр видеоЧек Павел Горак в роли Деда Мороза. Фото: стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова презентовал новый видеоклип «Новогодняя», переделав песню группы «Дискотека авария», которая в декабре звучит почти из каждого динамика. Гандболисты не постеснялись примерить карнавальные костюмы и предстать перед болельщиками в неожиданных образах. Александр Шкуринский стал зайчиком, Сергей Шилович — пиратом, а Павел Горак — Дедом морозом.

В видео БГК нашлось место и Бэтману. Фото: стоп-кадр видео

В видео БГК нашлось место и Бэтману. Фото: стоп-кадр видео

БГК им. Мешкова традиционно презентует свои музыкальные работы. В 2016-м гандбольный клуб перед новым записали песню Завiруха вместе Александром Тихановичем и Ядвигой Поплавской. В разное время делали кавер на Quest Pistols, дважды – на «Ленинград»

«В Питере – пить. В Бресте - гандбол». БГК им. Мешкова представил видео по мотивам клипа группы «Ленинград»

«Самая любимая». БГК им. Мешкова снова сделал кавер на «Ленинград»

- Стало доброй традицией поздравлять болельщиков нашего клуба с новогодними праздниками особенным видео. Никого уже не удивишь песнями и зажигательными танцами игроков, поэтому в этом году мы пошли дальше: спортсмены примерили сказочные образы мультяшных героев. Без сомнения, это были самые веселые съемки в истории клуба! — отметила заместитель управляющего по маркетингу и коммуникациям БГК им. Мешкова Лидия Семенова. - Надеюсь, позитивное настроение гандболистов передастся нашим болельщикам и станет приятным дополнением к новогодним праздникам!

Группа поддержки (черлидинг) БГК Stars. Фото: стоп-кадр видео

Группа поддержки (черлидинг) БГК Stars. Фото: стоп-кадр видео

- Мне было интересно и увлекательно вжиться в роль Деда мороза. Насколько могу судить по настроению партнеров по команде, им очень понравились съемки. Думаю, получилось отличное видео. Всех с Новым годом!», — сказал ставший Дедом морозом игрок команды Павел Горак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В спорте работать однозначно интереснее, чем в шоу-бизнесе»

Спортивный топ-менеджер Лидия Семенова рассказала, чем отличается работа в хоккейном и гандбольном клубе, что тормозит развитие маркетинга в Беларуси и какие есть гендерные предрассудки в спорте [читать дальше]

БГК ИМ. МЕШКОВА НОВОГОДНЯЯ (гандбольная Дискотека авария ). Источник: БГК им. Мешкова

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Олимпийский чемпион Антон Кушнир: Если бы здоровье было резиновое - прыгал бы вечно!
Как назвали дочку, что подарил себе и жене после Сочи и как боролся с обидой и гневом, когда засудили на Олимпиаде в Пхенчхане - Антон Кушнир рассказал "Комсомолке" [первое фото новорожденной дочки]
Новости 24
По подозрению в даче взятки в Минске задержан известный бизнесмен, экс-владелец ночного клуба
Зась вручил новогодние подарки в детском доме семейного типа
Мастер-кукольник из Витебска обыграла знатоков в финале «Что? Где? Когда»
Снова не тысяча! Средняя зарплата в ноябре - 994 рубля
В Украине прекратилось военное положение
МВД: «В Беларуси изъято 7 млн. единиц незаконной пиротехники»
В аварии в Столбцовском районе погибла семейная пара
Спасатели Бобруйска сделали елку из пожарного шланга. «Хотели подарить новогоднее настроение»
В Швейцарии набирают популярность украшения из праха умерших родственников
Суд продлил арест двум сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца
ГАИ: "За три дня выходных выявили 210 нетрезвых водителей, обычно цифра в полтора раза меньше"
«Служебная халатность». Во взрыве на сахарном заводе в Скиделе обвиняются трое руководителей