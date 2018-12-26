Олег Жуков: Юрий Антонов заказал у меня новые песни

Вы можете не знать, кто такой Олег Жуков, но песни его точно слышали. Например, «Жизнь играет с нами в прятки» в исполнении Юрия Антонова, а хит «Люди встречаются» кто уже только не перепевал! А как не вспомнить «Я тройку запрягу» Владимира Ухтинского, «Птицы» Алеси и «Одинокий» Александра Солодухи! Песен на самом деле у этого поэта больше трех сотен, а в новогоднюю ночь вы услышите еще добрую дюжину новых!

С любимой бас-гитарой Олег Жуков не расстается. Фото: Елена МАКУШКИНА

- Олег Владимирович, вы спортом занимаетесь? Ну, хотя бы зарядкой? Откуда столько энергии?

- Это мой грех - нет, я совсем не занимаюсь спортом. Не буду говорить, что со здоровьем все отлично, но жаловаться не буду. Ничего не болит - и на том спасибо! Пока мои ровесники ноют, я лучше 20 песен напишу.

А секрет хорошего настроения простой - я очень люблю людей. Если мне нравится незнакомый человек, я могу подойти к нему и познакомиться. Добрых людей я всегда чувствую. Так, например, мы познакомились с Олегом Грубиным. Увидел мужчину очень интеллигентной внешности, который сидел и грустил за столиком, и просто так подарил ему лоточек клубники. Он оторопел поначалу, конечно. А потом выяснилось, что он художник, работает на телевидении. Так и подружились, и он мне даже как-то помог безвозмездно сделать концерт во Дворце Республики.

Олег Жуков с женой Светланой, дочкой Еленой и ее мужем Алексеем. Фото: личный архив

Я вообще обожаю делать подарки - даже больше кайфую от этого, чем одариваемые. Приезжаю за границу и накупаю сувениров, причем знаю заранее, кому и что я подарю. Обожаю путешествовать в автобусах. Пока все туристы спят, я таращусь по сторонам. Смотрю на прохожих и представляю, кто они и какая у них жизнь. Только в этом году мы с женой четыре раза ездили в путешествия.

На свадьбе дочери Лены. Фото: личный архив

На свадьбе дочери Лены. Фото: личный архив

Пока не поцелуешь - не встану!

- Вы помните, как познакомились с женой?

- Ну конечно! Как раз в новогоднюю ночь это случилось. Дело было так - накануне меня бросила девушка, и я был весь в расстроенных чувствах. Я жил в квартире один, и одна из подруг сказала: есть у меня на работе девушка, я вас познакомлю на Новый год. И вот на часах 23.00, мы с другом, таким же придурком-холостяком, ждем и придумываем, какая она будет, может, кривая-хромая. Раздается звонок в дверь, и друг, прихрамывая и дурачась, идет открывать. Света еще долго не могла понять, чего мы хохочем… Но мне она сразу понравилась. Гости то приходили, то уходили, а я все не сводил с нее глаз. Когда собралась уходить, я замешкался, а потом бросился ей вслед в деревянных сабо на босую ногу - провожать. Света вспоминает: слышу, колодки эти сзади стучат (смеется). И такой у меня был восторг, что я забросил на проезжую часть свою кепку, завалился в сугроб и сказал - если не поцелуешь, не встану. Люди проходят мимо и спрашивают: чего это он? И когда узнавали, смеялись: ну что тебе, жалко, целуй давай, а то я его поцелую. И смех и грех.

Олег Жуков с женой Светланой обожают путешествовать. Фото: личный архив

Мы уже 35 лет вместе, выросли дети - дочь Лена, сын Никита. Подрастают внуки - Зойка и Кузьма. И сейчас мне кажется, жену так не любил, как люблю дочку, а уж внучку тем более!

Мы все «прикуривали» у «битлов»

- Вы ведь родом не из Минска?

- Нет, родился я в Днепропетровске. Отца расстреляли в 1937 году, а после войны реабилитировали посмертно. Меня вырастила мама. В Минск попал удивительным образом. В Донецке я работал в НИИ, выпускал сборники научных работ, а по вечерам играл на гитаре и пел. И вот однажды к нам на гастроли приехали белорусы, которым срочно потребовался бас-гитарист (предыдущего забрали в армию). Предложили мне с ними уехать, и я ни секунды не думал! Сказал на работе, что еду в Воркуту зарабатывать деньги - тогда это было популярно. А сам поехал с ВИА в Беларусь.

В Минске работал в ансамбле под руководством Виктора Синайского. Филармонический коллектив, между прочим! Витя читал фельетоны со сцены, а мы пели такое хорошее «джазе», перепевали Beatles. «Мишел, май белл», - пел у нас молодой Юрий Антонов. А будущие «Песняры» в щелки подглядывали, пока мы лабали на сцене. Считали нас богами, потому что мы играли западную музыку. Это не я придумал - это мне Влад Мисевич рассказывал потом. А еще перерабатывали советские песни, делали новые аранжировки. И это впоследствии также сыграло роль в становлении стиля «Песняров». Ну, а до нас это делали «Червоны гитары» и Чеслав Немен. А те в свою очередь «прикуривали» у «битлов», как и все мы (смеется). Юра Антонов сочинял прекрасную музыку, а я писал тексты, у нас сразу сложились хорошие отношения. Написали вместе «Песню о добрых молодцах» и «Стой, не стреляй солдат» - в то время как раз шла вьетнамская война, и военные песни были в тему. Года четыре мы с Антоновым играли в оркестре Виктора Вуячича. А после Антонов подался в Ленинград в «Поющие гитары» и принялся раскручиваться там. Каково же было мое удивление, когда в Уфе я услышал, как народ возвращается с танцплощадки и вовсю распевает «Люди встречаются, люди влюбляются…», текст к которой написал я. Оказывается, там побывали «Поющие гитары».

Олег Жуков (в центре) в конце 60-х играл в ансамбле с Юрием Антоновым (за клавишами). Фото: личный архив

Ну а я в Минске устроился в «Белгоспроект», делал выставки, рекламные проекты, переписывал научные статьи - ученые ведь не умеют нормально говорить, не то что писать. Раньше это называлось отделом пропаганды.

Новогодняя съемка с семьей. Фото: личный архив

- С Антоновым поддерживаете отношения?

- Да, недавно позвонил и спросил: Олег, ты еще пишешь стихи? Мне надо несколько текстов. Я уточнил, на какой возраст. Сказал, что хочет такие, как молодежь поет. Ну, я придумаю что-нибудь. А потом Юра пригласил меня на съемки к Андрею Малахову. Снимались в "Привет, Андрей!", много общались с Юрой. Передачу покажут 12 января 2019 года.

Дома у Юрия Антонова. Фото: личный архив

У меня черновиков на сто лет вперед!

- В новогоднюю ночь покажут ваш творческий вечер, который снимали для «Беларусь 2». Антонова не приглашали в ответки на съемки?

- Ха-ха, нет, конечно. Но и белорусы сделали совершенно шикарные версии моих старых песен. Герман споет мою «Жизнь играет с нами в прятки» из репертуара Юрия Антонова (она звучала в фильме «Берегите женщин»). Песню «День как день» из репертуара «Синей птицы» споет Влад Чижиков (группа «Радиоволна»), я ему очень благодарен за то, что он придумал для нее новую аранжировку, с фортепиано и скрипкой. Когда я показал ее автору музыки Михаилу Болотному (он сейчас живет в Нью-Йорке), он был в восторге. «Наташку» из репертуара ВИА «Добры молодцы» споет доктор Дмитрий Сайков. Будет также много новых песен - например, Солодуха споет «Невозможное возможно», в которую влюбился сразу.

- Некоторые поэты говорят, что стихи им будто спускаются в сознание свыше. А как вы сочиняете?

- Самое главное место поэта - попа (смеется. - Авт.). Можно и несколько дней сидеть и рожать текст. Я читаю много книг, путешествую по миру с их героями, с их мыслями. Очень люблю читать любовные романы, они позволяют разгадать секрет женской души, в них все жизненные ситуации, сюжеты для стихов. Самое главное для поэта-песенника - хитовая строчка, иногда она придет неожиданно, а остальной текст уже можно быстро докрутить. У меня черновиков на сто лет вперед!

Творческий вечер Олега Жукова покажут на "Беларусь-3" 31 декабря. Фото: личный архив

- На каких условиях вы отдаете петь свои песни?

- Белорусские артисты не хотят платить за них - за редким исключением. В этом плане самый честный у нас артист Александр Солодуха.

С женой Светланой познакомились в новогоднюю ночь 35 лет назад. Фото: личный архив

- Слушаете современную музыку?

- Конечно! Мне и искать ничего не надо - певцы приносят и говорят: «Хочу так». Я уже и музыку начал писать сам. Когда задумался, что сейчас слушает молодежь, пошел на выпускной экзамен в музыкальный колледж и выбрал четырех толковых девочек и одного парня. У меня получился молодежный состав, который я привлек к работе над песнями. А еще мы целый год мы плотно работали с Евгением Чалышевым (ВИА «Харли». - Ред.), написали много новых песен. В новогоднем концерте вы услышите пять из них. В работе с Женей еще один проект, который мы планируем выпустить к 23 февраля. Так что сдаваться не собираюсь.