2018-12-26T13:45:36+03:00
Досуг
КП Беларусь

Наталия Орейро возвращается в Минск спустя пять лет

Или спустя 17 лет после первого раза
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: организаторы.Фото: организаторы.
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Звезда сериалов «Дикий ангел» и «Богатые и знаменитые» - нечастый гость в столице Беларуси. В первый раз Наталия Орейро приехала в Минск в далеком 2002 году, во второй - в 2014-м. В третий раз уругвайская певица выйдет на сцену в Минске только спустя пять лет, хотя в России за это время была больше тридцати раз.

В прошлый раз Наталия приехала не одна - с ней был муж Рикардо и маленький сын Мерлин.

- Давай, поехали! - со смешным, но трогательным акцентом подбадривала уругвайка белорусских зрителей. - Много поцелуй! Люблю много поцелуйчик. Танцуют все - нет. Танцуюць усе!

А после концерта «Комсомолке» удалось пообщаться с семейством Орейро, и артистка с удовольствием ответила на вопросы читателей.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

Кстати, этим летом актриса и певица выступала на Славянском Базаре в Витебске - туда она добиралась на самолетах 24 часа.

Чем сейчас занимается Наталия Орейро? Записывает новые песни: в конце ноября она выложила новое видео на песню «To Russia with Love». В марте она привезет самые жаркие песни в рамках Unforgettable Tour 2019.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Дворец Республики (Октябрьская площадь, 1)

КОГДА? 21 марта 2019 года в 19:00

ЦЕНА ВОПРОСА: 40 – 180 рублей. Справка по телефону: +375 (29) 520-00-00.

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