КП Беларусь
В Минск в четвертый раз едут 30 Seconds To Mars, а Bring Me The Horizon – во второй
Фото: организаторы.
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В последний раз Thirty Seconds To Mars приезжали в Минск в апреле 2015 года. Фронтмен Джаред Лето гулял по Минску, фотографировался с поклонниками и даже убегал от них на красный свет. Спустя три года 30STM приедут в Минск без гитариста Томо Милишевича и с новым альбомом America.
Фото: организаторы.
ГДЕ? «Чижовка-Арена» (ул. Ташкентская, 19)
КОГДА? 14 и 15 июля 2019 года в 19.00
ЦЕНА ВОПРОСА: Thirty Seconds To Mars: 80 рублей (сидячие), 107 рублей (танцпол), 137 рублей (фанзона)
Bring Me The Horizon: 67 рублей (сидячие), 67 рублей (танцпол), 97 рублей (фанзона). Справки по телефону: 8 (029) 389-86-16.