Александр Лукашенко - Владимиру Путину: «Не хотелось бы тащить в новый год старые проблемы»

Прошедшие 25 декабря в Москве переговоры президентов Беларуси и России к конкретным договоренностям не привели. Александр Лукашенко и Владимир Путин запланировали еще одну встречу, которая должна пройти до Нового года. До этого итога, озвученного пресс-секретарями, было несколько раундов переговоров в разных форматах, общение президентов с глазу на глаз, разговоры за предновогодним обедом, на который Владимир Путин пригласил своего коллегу.

Во время протокольной части встречи Владимир Путин призвал искать выход из ситуации, в которой оказались Москва и Минск.

- Разумеется, есть и вопросы: при таком большом объеме взаимодействия они всегда возникают, - сказал Путин, приветствуя Лукашенко. - Даже если не выйдем на какие-то окончательные решения, все-таки мы с вами договаривались вместе послушать обе стороны.

- Мы действительно можем договориться, потому что команды, которые здесь с нами находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблемы, - сказал Лукашенко. - Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы. Они порождаются не здесь, не нами. Они складываются в мировой торговле, в мировой экономике, политике, военных вопросах, но так или иначе касаются нас. Их надо решать.

Суть проблемных вопросов накануне, 24 декабря, озвучил Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Он заявил, что Москва обещала компенсировать потери от налогового маневра, который ведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. По его словам, в течение трех лет из-за налогового маневра Беларусь потеряла почти 4,5 миллиарда долларов, а до 2024 года страна понесет потери еще на 10,5 миллиарда долларов.

В российском правительстве заявили, что компенсировать потери никто не обещал.

- Налоговый маневр - наше внутреннее дело, - заочно ответил на это накануне встречи президентов первый российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. - Если вы хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, как у нас, давайте, чтобы это двигалось равновыгодно. Давайте акцизную политику объединим. У нас есть недоверие к работе ваших таможенников - пускай и наши таможенники там работают, наладим обмен данными.

Раньше, в середине декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил о договоре о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, который предусматривает в том числе единую валюту, суд и т. д. В Минске на это ответили тем, что наш суверенитет дорого стоит и Беларусь должна оставаться независимым государством.

КОНКРЕТНО

Рабочая группа ищет решения, устраивающие и Минск, и Москву

- Переговоры, безусловно, мы можем назвать конструктивными, - заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт после встречи президентов. - Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня. (…) Среди других наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок. Как итог - позиции сближены по всем вопросам.

Как сообщила БелТА, во время переговоров в формате один на один президенты «подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию».

После встречи президентов первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что президенты договорились создать рабочую группу из членов правительств двух стран для обсуждения вопросов интеграции и аспектов, остающихся нерешенными.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переговоры.

- Нет, пока не удалось это сделать, - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о том, удалось ли сторонам сблизить позиции по теме налогового маневра.

Рабочую группу «для урегулирования насущных вопросов в двусторонней повестке дня» с российской стороны возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

- Тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов, и неизбежно возникают проблемные ситуации, - сказал Песков. - Чтобы не допустить каких-то клубков противоречий, два президента условились провести еще одну встречу. (…) Здесь нет никаких сроков. Главное - найти такие решения, которые устраивали бы и Минск, и Москву.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

«Переговорный процесс продолжается»

- Особых тайн открыть не могу, все и так очевидно. Основной пункт переговоров был официально обозначен на высшем уровне Лукашенко - это введение налогового маневра в России и компенсация его последствий для Беларуси. Со стороны России на очень высоком уровне Медведева было жестко обозначено так - либо Беларусь углубляет разнообразную интеграцию с Россией, либо компенсации не будет. Как мы видим, компенсации не было, значит, переговоры неудачные, - считает политолог Юрий Шевцов.

- Что означает то, что президенты договариваются еще раз встречаться?

- Это хорошо, значит, мосты не сожжены, переговорный процесс продолжается.