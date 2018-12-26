ВИА «Поющие зубры»: убойная новогодняя дискотека в стиле ретро от хоккеистов
Хоккейный клуб «Динамо» накануне рождественских и новогодних праздников выкатил музыкальный сюрприз. Хоккеисты вместе с женами образовали ВИА «Поющие зубры» и исполнили свою версию хита «Синий иней»!
ВИА «Поющие зубры» - «Синий иней». Фото: стоп-кадр видео.
Оригинальную мелодию «One Way Ticket» в 1959 году исполнил певец Нил Седака. В 1978 году популярность песня обрела благодаря кавер-версии группы Eruption. Впоследствии ее не раз перепевали. В 1969 году поэт Альберт Азизов написал русскоязычный текст «Синий иней», песню исполняли ВИА «Поющие гитары» и многие другие.
Хоккеисты, музыка, ретро. Фото: стоп-кадр видео.
В клипе «Поющих зубров» снялись Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Джонатон Блум, Денис Осипов, Александр Павлович, Артур Гаврус, Артем Волков и Александр Когалев, а также жены хоккеистов Виктория Гаврус, Инесса Павлович, Ирина Осипова и Екатерина Волкова.
ВИА «Поющие зубры»: Новогодняя дискотека-2019. Источник: hcdinamoby
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