Под Минском 9-летний мальчик катался на тюбинге и погиб

Трагедия произошла еще 15 декабря в Минском районе. Девятилетний мальчик во время катания на тюбинге с горки ударился головой о фонарный столб. С травмами его доставили в больницу, где он, к несчастью, скончался.

- В этой семье воспитывалось трое детей. Мальчик был старшим, учился в третьем классе. Когда он катался на тюбинге, его мама была рядом, гуляла с коляской, - рассказали «Комсомолке» в поселке Прилуки Минского района.

Несчастные случаи с детьми во время катания на тюбинге происходили и в начале этого года. Так, в Витебске при спуске на тюбинге вблизи реки Лучеса 11-летняя девочка столкнулась с деревом. А в Заводском районе Минска 6-летний мальчик ударился о стену.

- В ходе проведения проверок было установлено, что тюбинги, которые дети использовали для спуска, на крутых склонах развивают большую скорость. В процессе езды ими сложно маневрировать, а также практически нельзя остановить. Во всех указанных случаях дети катались на необорудованных спусках, - сообщает Следственный комитет.

К слову, родители травмированных детей зачастую сами предоставляли детям инвентарь, несмотря на возрастные ограничения, указанные в инструкциях по эксплуатации.

Следственный комитет выступил с инициативой рассмотрения Совмином проблемы этого инвентаря.

- Мы обращаем внимание на необходимость стандартов производства тюбинга, принимая во внимание возрастные ограничения на разные модели такого спортинвентаря, - уточнили «Комсомолке» в СК.

БУДЬ В КУРСЕ!

В экстремальных видах спорта надо пользоваться шлемом

Если вы все-таки выбрали тюбинг, знайте:

- следует избегать активного отдыха вблизи дорог, железнодорожных путей, замерзших водоемов.

- нельзя кататься на не предназначенных для этого склонах.

- не стоит использовать для катания склоны и спуски, на маршрутах которых присутствуют деревья, стены строений, столбы.

- необходимо использовать налокотники, наколенники, шлемы. Нельзя использовать инвентарь, на который действуют возрастные ограничения.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«На тюбинге люди получают разные травмы: от ушибов до перелома позвоночника»

- Прошлой зимой было очень много травм от катания на тюбинге на необорудованных горках: ушибы, черепно-мозговая травма (ЧМТ), переломы рук, ног, ребер и позвоночника, - говорит травматолог-ортопед Андрей Бородич. - Например, если человек врежется в препятствие - дерево или столб, то получит черепно-мозговую травму при ударе головой. А в случае приземления на кочку можно получить перелом позвоночника или ребер. Мой совет: сразу обращайтесь в травмпункт, если после полученной травмы плохо себя чувствуете.