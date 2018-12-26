За год в Беларуси изъяли 7 миллионов единиц пиротехники

Чтобы минимизировать чрезвычайные происшествия на новогодние праздники, МВД вместе с МЧС продолжительный период проводили мероприятия, чтобы пресечь незаконный оборот пиротехнических средств. Всего за год было составлено свыше 170 административных протоколов, изъято более 7 миллионов единиц нелегальной пиротехники.

- Большинство протоколов составлено в отношении юридических лиц по статье 23.48 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушения правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями»), - отметил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян.

Не лишним будет напомнить, что запускать фейерверки и петарды надо аккуратно и в четком соответствии с инструкцией. Покупать пиротехнику лучше не с рук на рынках, а в торговых центрах, где можно убедиться, что у продавцов есть лицензия на продукцию.

- На любой бытовой пиротехнике все подробно написано в инструкции: на каком расстоянии от здания можно запускать, - отметил Николай Богдан, первый заместитель начальника Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС. Также он добавил, что если пиротехника не сработала, то к ней подходить в течение 20 - 30 минут запрещено.

Николай Богдан подчеркнул, что право ввоза пиротехники в Беларусь имеют только юридические лица, которые получили на это разрешение. Вся эта продукция в обязательном порядке проходит сертификацию. В нашей стране в последние годы не отмечается несчастных случаев из-за использования некачественной пиротехники: проблема кроется в ее неправильном применении.

- Люди не соблюдают меры безопасности и просто не читают инструкцию, которая приложена либо отпечатана на самом пиротехническом изделии, - добавил Николай Богдан.

Проще говоря, пиротехника делится на пять классов в зависимости от того, на каком расстоянии от человека и зданий ее безопасно запускать. 4-й и 5-й класс - это профессиональная пиротехника, например салют (как на Новый год, День города, День Независимости), который могут устраивать только учреждения, имеющие специальное разрешение. 1-й класс - опасная зона 5 метров, 2-й класс - 15 метров, 3-й класс - 30 метров.

Неформально использовать пиротехнику можно в новогоднюю ночь не позже 2.00, в другие дни - не позже 24.00.

Дмитрий Курьян отметил, что статья 17.1 Административного кодекса («Мелкое хулиганство») предусматривает ответственность за использование пиротехники в общественных местах (в том числе во дворах домов).

- На первый раз может быть только профилактическая беседа, все зависит от того, какую пиротехнику использовал человек. Но если в оперативно-дежурную службу поступает звонок, что люди ночью неоднократно взрывают пиротехнику и это мешает жильцам спать, то отправляется наряд. И если факт подтверждается, то эти лица будут привлечены к ответственности, - сказал Дмитрий Курьян.

«ЕСЛИ НА ДОРОГАХ ВЫ ВИДИТЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ, НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ И СООБЩИТЕ В «102»

За три выходных дня с 23 по 25 декабря случаев, когда сотрудники ГАИ фиксировали факты управления автотранспортом в нетрезвом виде, стало в полтора раза больше.

- За три дня рождественских праздников выявили 210 случаев, когда за рулем находились в нетрезвом виде, 426 случаев, когда у водителей не было прав для управления транспортным средством. В обычные дни эти показатели в полтора раза меньше, - сообщил Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям отдела организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ.

Как отметил Станислав Соловей, в последнее время стало больше случаев, когда факты управления в нетрезвом состоянии выявляли благодаря активной позиции граждан. Все больше по номеру 102 звонят неравнодушные люди и сообщают, что видели, как человек в состоянии опьянения вышел из магазина и сел за руль, готовы ехать за ним, пока наряд его не задержит.

- Мы это приветствуем. В Европе это давно принято, это нормально, когда люди заботятся о своих близких и окружающих. По вине нетрезвого водителя в ДТП погибает каждый шестой, - подчеркнул Станислав Соловей.

Также Станислав Соловей призвал автомобилистов не совершать обгон по встречной полосе в сложных метеоусловиях. Когда на дорожном полотне образуется каша из снега, возрастает риск не справиться с управлением. Сэкономленные три минуты не стоят такого риска.

- Если на дорогах вы видите обледенение, не поленитесь и сообщите в «102», чтобы службы на это отреагировали. Возможно, этими действиями мы не допустим беды, - добавил старший инспектор.

В ГАИ также обращают внимание, что в канун Нового года количество автотранспорта на дорогах значительно возрастет, поэтому водителям следует планировать, что на дорогу может потребоваться больше времени, чем обычно.

КСТАТИ

Во сколько в Минске будет новогодний салют?

С 9 утра 31 декабря милиция начнет работать в усиленном режиме. В местах проведения массовых мероприятий, как и раньше, будут установлены пункты пропуска. В Минске главные гулянья пройдут на Октябрьской площади, а также на площадке возле Дворца спорта (с 23.00 до 4.00). Минчане и гости столицы смогут пройти в центры гуляний только после личного досмотра и досмотра принесенных с собой вещей. В МВД призывают минчан отказаться от использования личных автомобилей, чтобы приехать к местам массовых гуляний: в городе ограничат движение транспортных средств. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно, появятся схемы объездных маршрутов.

Праздничный салют в Минске будет дан 1 января в 1.30 на Немиге и в 2.00 в парке Уго Чавеса (в районе улицы Казимировской).