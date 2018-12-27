Носочки и ножнички для младенца, подгузники и многое другое: Смотрите, что будет в коробках, которые подарят минским мамам

Три месяца 14 тысяч белорусских мам и пап собирали первую в Беларуси подарочную коробку для мам и малышей. Будущие родители проходили опрос на сайте mamapro.by и голосовали, что бы они хотели видеть в подарке. Первые коробочки отправятся в минские роддома уже в январе 2019 года. А сегодня организаторы, команда образовательного проекта про осознанное родительство «МамаPro», рассказала, чем наполнят коробку и как долго будут дарить их молодым родителям.

- Наполняя каждую коробочку, мы думали про все те приятные моменты, которыми скоро наполнится жизнь этих семей и вдохновлялись ими, - отмечает руководитель проекта «МамаPro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас. - Как вдохновляемся каждый раз на наших встречах, конгрессах, оупен-классах, когда видим вдумчивые лица мам и пап, слышим десятки, а то и тысячи вопросов, которые помогают родительству становиться более осознанным. Не скроем, что гордимся тем, что тысячи мам дали нам возможность собрать коробочку такой, голосуя за их состав на сайте mamapro.by. Поэтому мы полностью уверены, что внутри - то, что будет полезным и нужным мамам.

Фото предоставлено организаторами

Коробочку получат все семьи, родившие малышей в январе в столице (в список роддомов вошли также Клинический родильный дом Минской области и РНПЦ «Мать и дитя»). Воплощение этой идеи не потребовало бюджетного финансирования: подарочные коробки для младенцев сформированы при поддержке целого ряда брендов-партнеров проекта, а также если у мамы родится двойня или даже тройня - приданое получит каждый из малышей.

Так что же лежит внутри коробки?

Во-первых, письма-приветы от имени Министерства здравоохранения Республики Беларусь, команды проекта «МамаPro», также письма-послания поддержки пишут знаменитые белорусские мамы, в них - советы из практики и добрые пожелания для нового этапа в жизни семьи.

Во-вторых, сам список подарков - шестнадцать предметов гигиенических и косметических средств и для мамы, и для малыша, собранных с помощью активной поддержки брендов-партнеров проекта, которые много лет работают с мамами и заботятся о здоровье каждого малыша. Также учитывались итоги опроса самих родителей. Все продукты - не пробники, а полноценные упаковки.

Фото предоставлено организаторами

К слову, одним из самых популярных ответов оказались, конечно же, подгузники, поэтому в коробочке варианты сразу двух размеров, а также одноразовая пеленка, ватные палочки со специальным ограничителем для безопасного ухода и ватные диски, которые пригодятся как малышу, так и маме (все Bella Baby Happy).

К средствам гигиены добавились и первые косметически-уходовые вещи для малыша: безопасные детские ножнички и мягкая щеточка для волос (бренд ПОМА) и универсальный защитный крем для мамы и ребенка - Pharmaceris Emotopic (защищает кожу от ветра, мороза и непогоды, предотвращает шелушение и сухость), что важно - его можно использовать с первых дней жизни. А еще - пустышка нейтральной расцветки (бренд Avent) и книга-руководство для родителей по питания детей первых двух лет жизни.

Позаботились и о молодых мамах, которых ждут не только радостные хлопоты и заботы, но и восстановление после родов. Для них в коробочку положили лактационные вкладыши с липучкой Bella Mama Comfort, урологические прокладки и послеродовые трусики от бренда Seni.

Вошел в состав коробки и цифровой электронный термометр от VedoFamily (бренд Pic), которым можно измерять и температуру малыша, и температуру воды для купания. На удивление организаторов, за время опроса более 75% родителей проголосовали за эту вещь, как и за простые радости для малыша - первую игрушку и носочки самого маленького размера. Поэтому в коробочке вы сможете найти игрушку яркого веселого зверька (слон, овечка или обезьянка), который безопасен для игр в кроватке и не утонет при приеме первых ванночек (бренд ПОМА). А белорусский бренд Conte-kids положил в коробку пары носочков со зверятами.

Напомним, такие коробки вручат мамам с боем курантов, то есть первую коробочку получит и первый же новый житель столицы. Акция продлится весь январь. Кстати, вместе с коробкой семья будет получать небольшую анкету, где сможет оценить и дать свои рекомендации. По откликам станет понятно, будет ли развиваться проект дальше.

БУДЬ В КУРСЕ

Полный состав коробки: