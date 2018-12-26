Новые тарифы ЖКХ: что и на сколько подорожает?

Президент Беларуси 22 декабря подписал указ об установлении тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году. Тарифы будут увеличивать в два этапа: с 1 января на 3,9 доллара повысят цены на газ, электричество, холодную воду, канализацию, капитальный ремонт и уборку дома, с 1 июня на 1,1 доллара увеличатся тарифы на отопление и подогрев воды. То есть жировка традиционно потяжелеет на 5 долларов. Тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта и домофона, а также вывоз мусора сохраняются на уровне 2018 года.

В указе опубликованы только предельные цены в целом по стране. Тарифы для областей появятся в ближайшее время, до 1 января 2019 года.

Напомним, тарифы на ЖКХ растут и в течение года. Например, водоснабжение с начала этого года подорожало на 21,4%, вывоз мусора - на 15,4%, электроснабжение - на 11,1%, техобслуживание - на 9,5%... При этом население оплачивало около 76% услуг ЖКХ, остальное субсидировалась государством. В 2019 году мы будем возмещать уже около 80% стоимости услуг ЖКХ, а скоро планируется прийти и к заветным 100% на все, кроме отопления.

В 2018 году мы оплачивали не по полной стоимости теплоснабжение в межотопительный период (платили около 45%), энергоснабжение (около 88%) и газоснабжение (около 51%). В 2019 году тарифы на электроэнергию и газ повышены на 21,8 и 25,6% соответственно, и мы будем возмещать 100% их стоимости. Но когда будем платить полную стоимость теплоснабжения и газа, который используется для отопления, пока не ясно.

Тарифы на водоснабжение и канализацию, по которым в 2018 году уже достигнута 100%-ная оплата, увеличились на 3,5%.

Учитывая, как серьезно утяжеляет жировку оплата теплоснабжения, тарифы на тепловую энергию повысят после завершения отопительного сезона - с 1 июня 2019 года.

В 2019 году сохранят безналичные жилищные субсидии городской семье, если коммуналка составляет более 20% от общего среднемесячного дохода, а сельской семье - если 15%.

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Предельно допустимые тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году