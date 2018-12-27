2018-12-27T11:33:14+03:00
Здоровье
КП Беларусь

«Магазинное молоко невкусное, а прямо из-под коровы - вкусное». Да или нет?

«Комсомолка» продолжает цикл публикаций о продуктах, которые мы едим каждый день
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: Patrick BaumФото: Patrick Baum
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Десятки мифов существуют относительно самых разных продуктов. В том числе и о молоке. Многие считают, например, что самое восхитительное молоко - только-только выдоенное, а остальное - безжизненный суррогат. Но так ли это?

- Сложно сказать, что вкуснее. У всех разные предпочтения, для меня это необъективный критерий, - говорит врач-диетолог Инна Рожок. – У свежевыдоенного молока есть несколько «но». Психология «из-под коровы – лучше» не совсем правильная, времена изменились. Конечно, то такое молоко несет и пользу, и опасность.

Первое: высок риск попадания в молоко микроорганизмов, который практически исключен на молочных производствах. Там проходит очень серьезная проверка и на микробиологический состав, и на органолептические свойства.

Второй момент: у домашнего молока непонятная жирность. Как правило, это высокожирное молоко – 6% и выше. А в магазинах мы можем выбирать вкус, производителя, жирность – такие параметры, какие нам нравятся.

СПРАВКА «КП»

Инна Рожок - врач-диетолог-нутрициолог. С отличием закончила Минский мединститут. В 2001 году прошла специализацию в БелМАПО по диетологии и фитотерапии и получила медицинскую лицензию. В 2015 году посетила обучающий семинар по современным тенденциям в области питания в Лос-Анжелесе с участием профессора UCLA Девида Хибера и лауреата Нобелевской премии Луи Игнарро. С 2018 года член Национального общества диетологов России. Стаж работы более 20 лет. Автор книги «Похудеть. Советы профессионала».

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