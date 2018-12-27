2018-12-27T11:33:59+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Можно ли на самом деле есть сыр с плесенью?

«Комсомолка» продолжает цикл публикаций о продуктах, которые мы едим каждый день
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: Jez TimmsФото: Jez Timms
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Предубеждение - страшная сила. Немало людей не ест сыр с плесенью из-за слова «плесень». Плесень - значит, испортился. Почему же он тогда считается деликатесом? Объясняет врач.

- Плесень, которая появляется на сыре из-за нарушения срока хранения сыра, не имеет никакого отношения к благородной плесени, - говорит врач-диетолог Инна Рожок. – Это вредные микроорганизмы, которые вызывают риск появления микотоксинов. От любых испорченных продуктов лучше избавляться – ничего не обрезать: плотная консистенция мешает поверхностной плесени пробраться внутрь. Если покупаете продукты по акции, обращайте внимание на сроки хранения. Впрочем, если сыр просто высох (испарилась влага), тогда его можно использовать.

А вот благородная плесень, напротив, обладает позитивным влиянием на организм, но с оговоркой: для тех, у кого нет аллергии на пенициллин, грибковых заболеваний или заболеваний пищеварительной системы.

Есть такой сыр надо как деликатес, небольшими порциями, не превышающими 50 граммов в день. Но любую пользу может задавить количество. «Раз полезно, значит можно есть, сколько угодно!» - нет, во всем должна быть мера. Все-таки такие сыры содержат много жира и соли.

СПРАВКА «КП»

Инна Рожок - врач-диетолог-нутрициолог. С отличием закончила Минский мединститут. В 2001 году прошла специализацию в БелМАПО по диетологии и фитотерапии и получила медицинскую лицензию. В 2015 году посетила обучающий семинар по современным тенденциям в области питания в Лос-Анжелесе с участием профессора UCLA Девида Хибера и лауреата Нобелевской премии Луи Игнарро. С 2018 года член Национального общества диетологов России. Стаж работы более 20 лет. Автор книги «Похудеть. Советы профессионала».

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