ГАИ по-новому фиксирует нарушения маршрутчиков: едут за машиной и снимают на видео

В ГАИ обеспокоены проблемой с маршрутками – многие водители нарушают правила, автомобили попадают в ДТП. Напомним одну из последних смертельных аварий - 18 октября маршрутка на трассе Минск-Гродно врезалась в бетонное ограждение, погибли два человека- 66-летняя женщина и 71-летний мужчина.

- Действительно, проблема с маршрутными такси существует. Перевозчиков очень много – и регулярных, и нерегулярных. Их сложно контролировать - тот же процесс проверки и контроля за соблюдением ПДД прерывает поездку для пассажиров, многие из которых торопятся, опаздывают, - рассказал на пресс-конференции 27 декабря заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов.

Сейчас с маршрутчиками работают по-другому, Госавтоинспекция сотрудничает с предприятием "Столичный транспорт и связь". В гражданской машине сотрудники ГАИ едут за маршруткой, записывают на видео нарушения ПДД и работают с водителем уже на конечной точке маршрута.

По мнению Андрея Зырянова, водители маршруток в том числе нарушают скорость, потому что стремятся перехватить пассажиров у своих конкурентов.