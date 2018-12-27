2018-12-27T16:54:17+03:00
Минск
КП Беларусь

ГАИ по-новому фиксирует нарушения маршрутчиков: едут за машиной и снимают на видео

Чтобы не прерывать поездку, с водителем работают уже на конечной остановке
Алеся ДОБЫШ
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В ГАИ не отрицают, что проблема с маршрутками существуетВ ГАИ не отрицают, что проблема с маршрутками существуетФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В ГАИ обеспокоены проблемой с маршрутками – многие водители нарушают правила, автомобили попадают в ДТП. Напомним одну из последних смертельных аварий - 18 октября маршрутка на трассе Минск-Гродно врезалась в бетонное ограждение, погибли два человека- 66-летняя женщина и 71-летний мужчина.

- Действительно, проблема с маршрутными такси существует. Перевозчиков очень много – и регулярных, и нерегулярных. Их сложно контролировать - тот же процесс проверки и контроля за соблюдением ПДД прерывает поездку для пассажиров, многие из которых торопятся, опаздывают, - рассказал на пресс-конференции 27 декабря заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов.

Сейчас с маршрутчиками работают по-другому, Госавтоинспекция сотрудничает с предприятием "Столичный транспорт и связь". В гражданской машине сотрудники ГАИ едут за маршруткой, записывают на видео нарушения ПДД и работают с водителем уже на конечной точке маршрута.

По мнению Андрея Зырянова, водители маршруток в том числе нарушают скорость, потому что стремятся перехватить пассажиров у своих конкурентов.

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