Forbes поставил Беларусь на 88-е место в рейтинге лучших стран для бизнеса

Уже 13 лет одно из самых известных финансовых изданий Forbes составляет рейтинг стран, где проще всего заниматься бизнесом. Эксперты оценивают 161 государство по 15 критериям, среди которых - уровень коррупции, состояние инфраструктуры, размер рынка, уровень политических рисков, качество рабочей силы и так далее. Информацию для этого берут из других международных рейтингов - например, Doing Business Всемирного банка, индекса экономической свободы американского фонда «Наследие», индекса конкурентоспособности Всемирно экономического форума. В общем, получается что-то вроде сводной таблицы.

В этом рейтинге высокого места Беларуси не досталось. Мы заняли только 88-ю строчку, то есть оказались во второй половине таблицы, выше и ниже расположились Молдова и Барбадос. При этом рейтинге Forbes нас обошли абсолютно все соседи. Самую высокую позицию из них заняла Литва - 27-е место. А ближе всего к нам Украина, которая расположилась на 77-м месте.

Первую же строчку третий год подряд заняла Великобритания.

- Это глобальная экономика, которая гораздо больше других стран открыта в вопросах торговли, инвестиций, движения капитала и, до настоящего момента, иммиграции. Выход из ЕС даст британскому правительству возможность исправить структурные недостатки, которые могут сдерживать и без того высокофункциональную экономику, - считают эксперты.

К слову, в рейтинге Doing Business, который считается самым авторитетным показателем бизнес-атмосферы в стране, наши позиции куда лучше. В этом году его составители поставили нас на 37-е место. Мы обогнали Украину, остальные соседи заняли строчки выше. А первое место в нем занимает Новая Зеландия.