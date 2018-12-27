2018-12-27T17:11:15+03:00
Экономика
КП Беларусь

Forbes поставил Беларусь на 88-е место в рейтинге лучших стран для бизнеса

И в этом списке мы отстаем от всех своих соседей
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В рейтинге лучших стран для бизнеса Беларусь оказалась только на 88-м месте.В рейтинге лучших стран для бизнеса Беларусь оказалась только на 88-м месте.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Уже 13 лет одно из самых известных финансовых изданий Forbes составляет рейтинг стран, где проще всего заниматься бизнесом. Эксперты оценивают 161 государство по 15 критериям, среди которых - уровень коррупции, состояние инфраструктуры, размер рынка, уровень политических рисков, качество рабочей силы и так далее. Информацию для этого берут из других международных рейтингов - например, Doing Business Всемирного банка, индекса экономической свободы американского фонда «Наследие», индекса конкурентоспособности Всемирно экономического форума. В общем, получается что-то вроде сводной таблицы.

В этом рейтинге высокого места Беларуси не досталось. Мы заняли только 88-ю строчку, то есть оказались во второй половине таблицы, выше и ниже расположились Молдова и Барбадос. При этом рейтинге Forbes нас обошли абсолютно все соседи. Самую высокую позицию из них заняла Литва - 27-е место. А ближе всего к нам Украина, которая расположилась на 77-м месте.

Первую же строчку третий год подряд заняла Великобритания.

- Это глобальная экономика, которая гораздо больше других стран открыта в вопросах торговли, инвестиций, движения капитала и, до настоящего момента, иммиграции. Выход из ЕС даст британскому правительству возможность исправить структурные недостатки, которые могут сдерживать и без того высокофункциональную экономику, - считают эксперты.

К слову, в рейтинге Doing Business, который считается самым авторитетным показателем бизнес-атмосферы в стране, наши позиции куда лучше. В этом году его составители поставили нас на 37-е место. Мы обогнали Украину, остальные соседи заняли строчки выше. А первое место в нем занимает Новая Зеландия.

В каких странах проще заниматься бизнесом Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В каких странах проще заниматься бизнесомФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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