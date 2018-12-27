Праздник на МТЗ: много глинтвейна, танцы на сцене с экс-солисткой «Ленинграда» и большой салют

27 декабря гулянья развернулись в сквере завода, где накануне открылась праздничная ярмарка с горячими напитками, едой и сувенирами. По такому поводу домики еще больше украсили гирляндами, стали предлагать разные угощения – от сальтисона и шашлыка до конфет и шоколадок. Конечно, самым ходовым товаром стал глинтвейн. Как итог – обилие мусора на всех столиках, расположенных у ярмарочных павильонов, который не успевали убирать.

Особенно много было аниматоров в разных костюмахФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

На территории поставили разные фотозоны, где можно было сделать селфи или целую фотосессию. Много было и аниматоров в костюмах – свиньи, коровы, мыши. Для самых смелых оборудовали даже горки для сноуборда, но на такие развлечения желающих было не много.

Концерт приурочен Новому годуФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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На празднике было много фотозонФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Неподалеку поставили сцену, на которую выходили разные белорусские коллективы. Репертуар в основном народный, например, «Чарка на пасашок». Пытались артисты разогреть порой скучающую публику и новогодними хитами.

На празднике было много фотозонФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Неподалеку расположилась праздничная ярмарка с напитками и угощениямиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В основном продавцы предлагали разные мясные блюда.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Главной фишкой концерта, по задумке организаторов, должно было стать выступление Алисы Вокс, известной экс-солистки группировки «Ленинград». Было заявлено, что оно начнется в 17.00, но на сцену она вышла только в 19.30! Так что многие попросту уходили, не дождавшись выступления. Самые стойкие же получили 15-минутный концерт от Вокс с парой-тройкой песен. Некоторым повезло чуть больше – артистка пригласила самых активных зрителей подняться на сцену и танцевать вместе с ней.

обилие мусора на всех столиках, расположенных у ярмарочных павильонов, который не успевали убирать.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Завершилось все праздничным салютом.

Публика к концу вечера заметно подусталаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Алиса Вокс задержала свое выступление аж на два часа!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ