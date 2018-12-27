Победителем «Мастер Шеф-8» стал 25-летний белорус

Победителем 8 сезона проекта "МастерШеф" на СТБ стал 25-летний белорус Иван Миланович. Последний выпуск кулинарного шоу вышел вечером 26 декабря.

- Эти эмоции ни с чем не сравнить! Я работал над собой каждый день, бросил прежнюю жизнь, прилетел в новую страну за несколько тысяч километров, чтобы сегодня поднять кубок победителя!!! Это не просто победа - это начало новой главы моей жизни! Я нашел новое дело, от которого получаю БЕЗУМНЫЙ кайф, прошел новый путь, обрел новых друзей, любимого человека, ДОМ! Хорошее завершение моего долгого поиска себя! – написал молодой человек в своем Инстаграм.

milan.i.m Самое простое, что я мог сделать в супер-финале - приготовить азиатское меню. И это было бы уже 30% успеха! Но я не пришел на МастерШеф за легким путем. Я пришел работать над собой и над своими кулинарными способностями

Иван Миланович обошел другую суперфиналистку, 51-летнюю Анжелу Липскую. Оба готовили в финале три авторских блюда: основное, закуску и десерт. Ваня, как опытный путешественник, в последнее время живший в теплых странах, выбрал марокканскую кухню. Анжела, несмотря на свое вегетарианство, готовила украинские блюда.

За победу в проекте Иван Миланович получит 500 тысяч гривен и поедет учиться в парижскую школу Le Cordon Bleu. Однако, белорус уже заявил, что после этого хочет остаться в Киеве. Тем более, во время проекта стало известно, что он обрел свою любовь – Ольгу, которая была участницей другого шоу на СТБ "Холостяк-8" и боролась за внимание певца Рождена. Сейчас девушка работает на телеканале.

milan.i.m Вот ОН - мой кубок!!! ..Смотрю на экран как в первый раз! Эти эмоции ни с чем не сравнить! Я работал над собой каждый день, бросил прежнюю жизнь, прилетел в новую страну за несколько тысяч километров, что бы сегодня поднять кубок победителя!!!

До проекта "МастерШеф-8" Иван Миланович жил на Бали и занимался онлайн-маркетингом. Своим любимым блюдом он называет рыбу татаки с соусом.

"МастерШеф-8" шел четыре месяца. Всего в проекте было 20 участников. Победителя выбрали профессионалы: Эктор Хименес Браво, Дмитрий Горовенко и Татьяна Литвинова.