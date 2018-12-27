После 30 лет белорусы сами отказываются от нового образования и теряют шанс найти лучшую работу

Пользу новых знаний может ощутить каждый активный человек в возрасте от 30 до 50 лет - образовательных программ хватает. Но результаты исследования говорят: для многих даже 30 лет - это едва ли не причина жить по заданному когда-то плану. Хотя для многих этот период становится не временем профессиональной зрелости, достижения новых и закрепления прежних вершин, а переломными годами.

Речь о тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог получить высшее или среднее специальное образование. Вряд ли эти люди могут рассчитывать на большой выбор престижных специальностей. Но ведь их потенциал на рынке труда не проанализирован и не востребован. Есть и немалое число людей, которые имеют на руках дипломы, однако их компетенции устарели либо сами профессиональные области за последние годы перешли в категорию анахронизма.

Секрет карьерного роста! Учиться, чтобы действовать!.

К сожалению, часто именно вошедший в пору жизненной зрелости человек скептически относится к саморазвитию. Хотя по современным меркам возраст уж точно не преграда к новым знаниям. Наши реалии требуют постоянного обучения - с каждым годом это все более очевидно: учебы в школе или вузе уже недостаточно. Тем более развитие технологий уже ведет к замене большого процента специалистов в ближайшие 10 - 20 лет.

Сегодня в Беларуси есть ряд образовательных структур, где готовы помочь 30 - 50-летним получить новые компетенции и конкурировать на рынке труда. Причем такие организации действуют по всей стране - максимально близко от потенциального слушателя. Чтобы рассказать о них, запущен проект «Медиа как инструмент продвижения региональных провайдеров и популяризации неформального образования».

Время обновления! Учиться, чтобы действовать!.

В нем участвуют структуры дополнительного неформального образования в регионах. Это действующее по всей Беларуси общественное объединение «Общество содействия инновационному бизнесу». Также партнеры проекта - частное учреждение «Центр дополнительного образования взрослых «Студия полезных компетенций» (Гродно) и первичная организация города Гомеля общественного объединения «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин».

- Каждая из организаций дает образовательные возможности по разным направлениям. Например, помощь в получении новой профессии женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. С новыми знаниями у них появляется шанс получить финансовую независимость и улучшить свою жизнь. Еще одно направление - работа со стартап-проектами. Большое социальное значение и за неформальным образованием, в программах которого заняты пожилые люди, - рассказывает менеджер проекта от Мастерской социального кино Виктория Воробей.

Проект стартовал с эффектных анимационных роликов от Мастерской социального кино. Они рассказывают, почему учиться (читай: использовать новые возможности) никогда не поздно и почему образование может стать действенным путем к лидерству. Особый акцент - на том, почему не стоит бояться обучения в новых форматах тренингов и курсов, совмещения занятий офлайн и онлайн.

Еще не поздно учиться! Учиться, чтобы действовать!.

СПРАВКА «КП»

Проект «Медиа как инструмент продвижения региональных провайдеров и популяризации неформального образования» реализуется в рамках проекта «Учиться, чтобы действовать». Последний финансируется Европейским союзом и софинансируется DVV International – Институтом международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов (Федеративная Республика Германия), который работает в республике с 2009 г. Основной целью деятельности организации является содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, просвещения, духовному развитию личности для преодоления бедности.

Мастерская социального кино – беларусское некоммерческое культурно-информационное учреждение, основанное в 2013 году. Сфера деятельности: кино и медиа. Учреждение занимается кинопроизводством, разработкой социальной рекламы, социальными и образовательными проектами, поддержкой молодых кинематографистов в Минске и регионах в создании игрового и документального кино. Первый представитель Беларуси в европейской сети молодых кинематографистов NISI MASA

УНП 192010494

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