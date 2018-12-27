Тосты на Новый год-2019, которые точно понравятся Свинье
Тост на Новый год хочется сказать идеальный: смешной, интересный и от души. Но бывает, подняв бокал, все слова испаряются из головы. На такой случай пользуйтесь нашей подсказкой.
Тост на Новый год для друзей
До чего щедра ты, Свинка:
И ветчинка, и щетинка,
И кусочек сала — никому не мало!
Очень короток мой тост,
Словно поросячий хвост:
Пусть к вам будет жизнь щедра!
Отмечать давно пора!
Бокал поднимем за прогресс,
Ума, души единство.
И чтобы в мире навсегда
Искоренить все свинство!
Пусть будет твердым пресс и мягким ложе.
Фортуна пусть лицо свое не прячет.
А если кто-то вам свинью подложит,
Пускай она приносит вам удачу!
Тост на Новый год для родителей
Поприветствуем мы свинку в этот славный Новый год!
Не пролить вам ни слезинки, без проблем жить и хлопот.
Чтобы стол от угощений прогибался и дрожал,
А каждый наш визит, родные, вам настроение поднимал.
Пусть всех сплотит в семье единство,
Пусть нас средь радостной возни
Ждет не сказочное свинство,
А жизнь, как сказка, в Год Свиньи.
Что про свинью ни говорят,
Но любит она мир и лад.
Семью свою оберегает,
И вам добра в свой год желает!
С Новым годом и я вас
Поздравляю в этот час!
Тосты на Новый год для коллег
Нас ждут новые 365 дней - это значит, 365 возможностей, 365 страниц жизни, 365 чудес, которые с нами случатся! Давайте поднимем бокалы за Новый год, который все это нам подарит!
В мире есть два типа людей. Одни катят этот мир, что-то в нем меняют. А другие бегут рядом и паникуют: «Куда катится этот мир!» Давайте попробуем в наступающем году не быть сторонними наблюдателями жизни, а примем в ней участие и прпиложим все силы, чтобы что-то изменить в этом мире!
Тост на Новый год для любимых
Чтоб счастье нас в щечку весь год целовало,
Прохода везение чтоб не давало,
Безумно любила чтоб нас половинка,
И чтоб целый год угождала нам Свинка!
Желаю чтобы Свинка помогла нам обрести безграничное счастье… Выпьем за то, чтобы в этом году было много хорошего и мы визжали от восторга и радости!