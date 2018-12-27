Тосты на Новый год-2019, которые точно понравятся Свинье

Тост на Новый год хочется сказать идеальный: смешной, интересный и от души. Но бывает, подняв бокал, все слова испаряются из головы. На такой случай пользуйтесь нашей подсказкой.

Тост на Новый год для друзей

До чего щедра ты, Свинка:

И ветчинка, и щетинка,

И кусочек сала — никому не мало!

Очень короток мой тост,

Словно поросячий хвост:

Пусть к вам будет жизнь щедра!

Отмечать давно пора!

Бокал поднимем за прогресс,

Ума, души единство.

И чтобы в мире навсегда

Искоренить все свинство!

Пусть будет твердым пресс и мягким ложе.

Фортуна пусть лицо свое не прячет.

А если кто-то вам свинью подложит,

Пускай она приносит вам удачу!

Тост на Новый год для родителей

Поприветствуем мы свинку в этот славный Новый год!

Не пролить вам ни слезинки, без проблем жить и хлопот.

Чтобы стол от угощений прогибался и дрожал,

А каждый наш визит, родные, вам настроение поднимал.

Пусть всех сплотит в семье единство,

Пусть нас средь радостной возни

Ждет не сказочное свинство,

А жизнь, как сказка, в Год Свиньи.

Что про свинью ни говорят,

Но любит она мир и лад.

Семью свою оберегает,

И вам добра в свой год желает!

С Новым годом и я вас

Поздравляю в этот час!

Тосты на Новый год для коллег

Нас ждут новые 365 дней - это значит, 365 возможностей, 365 страниц жизни, 365 чудес, которые с нами случатся! Давайте поднимем бокалы за Новый год, который все это нам подарит!

В мире есть два типа людей. Одни катят этот мир, что-то в нем меняют. А другие бегут рядом и паникуют: «Куда катится этот мир!» Давайте попробуем в наступающем году не быть сторонними наблюдателями жизни, а примем в ней участие и прпиложим все силы, чтобы что-то изменить в этом мире!

Тост на Новый год для любимых

Чтоб счастье нас в щечку весь год целовало,

Прохода везение чтоб не давало,

Безумно любила чтоб нас половинка,

И чтоб целый год угождала нам Свинка!

Желаю чтобы Свинка помогла нам обрести безграничное счастье… Выпьем за то, чтобы в этом году было много хорошего и мы визжали от восторга и радости!