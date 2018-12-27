В этом году в минских семьях произошло 11 убийств и покушений на убийство

За 11 месяцев в милицию поступило 13 тысяч звонков на линию 102 о бытовых конфликтах - это на 500 сообщений меньше, чем в 2017-м. Об этом на пресс-конференции 27 декабря рассказал Александр Купченя, начальник управления по охране общественного порядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома. При этом он отметил, что такие преступления по-прежнему носят скрытый характер - то есть жертвы не всегда обращаются в милицию. Всего в этом году произошло 266 преступлений в семье, в том числе 11 убийств и покушений на убийство.

Семейных дебоширов привлекают к уголовной ответственности, дают штрафы и на время изолируют из семьи.

- У нас есть право на срок от 3 до 30 суток ограничить их право проживания в семье. Мы предоставляем им возможность жить в специальной комнате - как правило, это комната в общежитии. Койко-место для этих целей есть в каждом из 9 районов Минска. Но таким вариантом нарушители пользуются очень редко - находят возможность жить в другом месте, - добавил Александр Купченя.

В этом году 50 человек, которые пострадали от насилия в семье, обратились в кризисную комнату в Минске.

КСТАТИ

За 9 месяцев этого года 1050 семей признали находящимися в социально опасном положении. Пап и мам 126 детей лишили родительских прав.