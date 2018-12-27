В цеху тракторного завода выступила экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс

Традиционно самые масштабные корпоративы устраивают банки и IT-компании. Однако и тут лидеры меняются. Например, раньше самыми крутыми корпоративами славилась компания миллиардера Виктора Кислого, которая делает популярную игру World of Tanks. Именно разработчики «танчиков» в 2013 году устроили самый роскошный корпоратив за всю историю суверенной Беларуси: тогда на «Линию Сталина» пригласили 3,5 тысячи сотрудников и гостей, для которых спели «Би-2», Hurts и The Offspring, а в заключение устроили настоящее авиашоу. По примерным прикидкам бюджет вечеринки составил два миллиона долларов. Правда, новогодние корпоративы у Wargaming гораздо скромнее. В 2015 году в «Чижовка-Арене» для сотрудников выступал «Ленинград», в 2016-м - Иван Дорн и Найк Борзов, в 2017-м немецкий Scooter, в прошлом году - российская группа «Звери» и наш «Ляпис-98» во главе с Сергеем Михалком. Что на этот раз? А ничего! Скромно гуляли на рабочих местах - прямо в собственном офисе. Правда, сотрудников на каждом этаже развлекал диджей, были также напитки и закуски. Говорят, компания в этом году поджала свои бюджеты, а еще кто-то в руководстве решил, что «стало слишком много праздников».

«Танкисты» скромно гуляли на рабочих местах – прямо в собственном офисе. Фото: Иван ЖИВИЦА.

Еще одна крупная белорусская IT-компания Itransition традиционно гуляет корпоративы на широкую ногу. В этот раз на «Чижовка-Арену» приехали российские электронщики Swanky Tunes, а вишенкой на торте стал Иван Дорн. Для сравнения: три года назад для сотрудников пели «Вопли Видоплясова», через год - белорусско-российская группа IOWA, в прошлом году публику развлекали «Би-2».

Иван Дорн на корпоративе iTransition. Фото: iTransition.

IT-компания Synesis, которая разрабатывает системы для умного города, отгуляла свой корпоратив во Дворце спорта. Собравшаяся публика создавала «вокруг шум» под биты и тексты российских реперов из группы «Каста».

Сотрудники IT-компании Synesis создавали «вокруг шум» под биты и тексты российских реперов из группы «Каста». Фото: Instagram@maryiamikhnavets.

sadik.katik Каста в Synesis

В этом году возобновил традицию зимних масштабных корпоративов EPAM - компания отметила свое 25-летие в «Минск-Арене». «Медлячок чтобы ты заплакала» для айтишников, «как умел, на гитаре сыграл и спел» Василий Вакуленко, более известный как Баста. Интересно, что еду и напитки для гостей сделали платными.

«Медлячок чтобы ты заплакала» для айтишников «как умел на гитаре сыграл и спел» Василий Вакуленко, более известный как Баста. Фото: Иван ЖИВИЦА.

Кстати, до этого года компания, которую возглавляет один из самых богатых людей Беларуси Аркадий Добкин, на широкую ногу гуляла аж пять лет назад! Тогда подходящей площадки для восьми тысяч сотрудников попросту не смогли найти, поэтому компания сняла на ночь одновременно семь столичных клубов и наладила между ними автобусное сообщение. Алкоголь лился рекой. С тех пор масштабных новогодних корпоративов EPAM не проводит, отмечают отделами. Например, два года назад один из отделов отгулял в Prime Hall, выступал «Ляпис-98». Алкоголь, как правило, делают платным.

Миллиардер Гуцериев не привез в Минск своих друзей - Лепса, Баскова и Киркорова

Кроме айтишников на широкую ногу гуляют и банкиры. Для сотрудников Альфа-банка в Prime Hall выступила IOWA, там же, только неделей позже, отгулял и Беларусбанк. Корпоратив Белагропромбанка прошел в том же зале, правда, без заезжих звезд - ограничились нашей Аленой Ланской. Банк «БелВеб» провел свой корпоратив в Falcon Club - в хедлайнерах были Леонид Агутин и Баста.

Неожиданный хедлайнер в этом году появился на корпоративе Минского тракторного завода. Для заводчан прямо в механосборочном цеху №3 выступила экс-солистка скандального «Ленинграда» Алиса Вокс. Впрочем, музыкальный подарок в этот день получат не только работники МТЗ, но и все желающие минчане: после корпоратива Алиса даст бесплатный концерт в сквере перед проходной завода.

Летом Алиса Вокс собрала трактор «Беларус 952.2». Фото: БелТА.

Скромно отгулял в этом году velcom. В Falcon Club для сотрудников устроили песенный конкурс. А помогали в этом белорусские певцы - Александр Солодуха и Тео, а еще группы Litesound и NaviBand.

Фанат Александра Солодухи пришел на корпоратив Velcom в костюме винограда. Фото: Instagram@olenka_zaykovskaya.

Сотрудников компании МТС на их корпоративе в танце кружил украинский певец Monatik.

Белорусская компания «Славкалий», которая принадлежит российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву (сейчас его состояние Forbes оценивает в 4,9 миллиарда долларов), отпраздновала в отеле Renaissance - который, собственно Гуцериеву и принадлежит. Интересно, что Михаил Сафарбекович дружит со многими российскими звездами, для которых он пишет тексты песен. И, как он сам признавался, выписать Лепса, Баскова или Киркорова для него не проблема - один телефонный звонок. Однако в Минске российских звезд на корпоративе не было.