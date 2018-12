Сергей Жилин: Был на телепроекте «Голос» день, когда оркестр «Фонограф» сыграл 144 композиции

В преддверии гастролей Сергей Жилин рассказал «Комсомолке» о том, как работается со взрослыми и юными конкурсантами, о своем совместном выступлении с Биллом Клинтоном и о преимуществах роста под два метра

- Сергей Сергеевич, поделитесь впечатлениями о вашем участии в телепроекте «Голос». Что для вас самое сложное в этом шоу?

- «Голос» - проект, который отличается большим размахом всевозможных стилей и музыкальных направлений, и относится это не только к исполнителям, но и к оркестру. Только что мы исполняли арию Мистера Икс, а сейчас звучит что-то роковое или народное, следующей композицией может быть джаз или фанк. Трудности заключаются в объеме материала - в сжатые сроки мы должны подготовить и пройти с участниками более сотни песен. Особенно это касается этапа слепых прослушиваний: рекорд «Фонографа» -144 композиций в один день...

- С кем сложнее работать в «Голосе» - со взрослыми или детьми? И успеваете ли к участникам прикипеть?

- Для успешных совместных репетиций обе стороны должны быть хорошо подготовлены - и солист, и оркестр. Однако, к сожалению, случается и так, что солисты приходят, мягко скажем, сырыми - это сбивает график репетиций, но неизбежно происходит каждый сезон взрослого проекта. Дети как раз-таки всегда готовы и собранны…

Когда меня спрашивают, выделяю ли я кого-то в процессе работы, я честно отвечаю нет - просто не успеваю об этом задуматься. Поэтому прощаться с участниками сложнее наставникам, которые плотно общаются с ними на протяжении всего проекта. Мы же после «Голоса» как раз продолжаем сотрудничать со многими участниками, среди которых Дина Гарипова, Александра Воробьева, Сергей Волчков, Иван Вабищевич, Петр Елфимов, Елена Максимова и многие другие. Из детского «Голоса» тоже есть довольно много ребят, с кем продолжаем выступать - это Полина Богусевич, Алиса Голомысова, Андрей Клубань и другие. Многие дети, кстати, после проекта приходят учиться к нам в творческую студию эстрадно-джазового искусства «Фонограф».

- Раз мы уже заговорили о «Фонографе», то поделитесь, как возникла идея его клонировать, ведь у вас около десятка самых разных по стилю ансамблей?

- Изначально «Фонограф» выходил на сцену в составе диксиленда - это был 1983 год. Со временем возникала потребность в разных составах. Теперь «Фонограф» насчитывает 12 коллективов. Начинается все с одного исполнителя, вы сейчас с ним разговариваете. Потом добавляется гитарист - получается дуэт, далее есть отдельное трио с басистом и барабанщиком. Затем составы пополняются музыкантами и появляются квартет, квинтет, секстет, септет, дикси-бэнд, джаз-бэнд, биг-бэнд, симфоджазовый и эстрадно-симфонический оркестры.

- Расскажите, как вышло так, что вы аккомпанировали американскому президенту Биллу Клинтону?

- Это был 1994 год, встреча глав государств России и США. В то время я достаточно плотно общался и дружил с Павлом Борисовичем Овсянниковым (художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра РФ. -Ред.), он-то и пригласил меня для участия в этом действе. Все знали о том, что в каждой стране, куда Клинтон приезжает впервые, он играет на саксофоне, поэтому ему подготовили инструмент, привезли меня.

Конечно, я волновался - все-таки это встреча глав государств! К тому же предугадать репертуар Клинтона было невозможно - заранее этот вопрос не оговаривался. Тогда он выбрал достаточно популярные вещи, но без стресса не обошлось. Говорит: Summertime, key A. Я же знал этот стандарт в шести тональностях, но не в этой! Руки дрожали, но все сыграл без ошибок - спас абсолютный слух. А второй композицией была My Funny Valentine, слава Богу, в общепринятой тональности. Тогда наш маленький джем-сейшен прошел на ура.

- В Минск вы приезжаете вместе со своим коллективом «Фонограф-Джаз-Бэнд» и представляете свою фирменную новогоднюю программу, которую играете уже не первый год. Что услышат белорусские поклонники?

- Эта новогодняя программа существует уже более 12 лет, но постоянно в ней одно лишь название - Let It Snow! Музыкальное наполнение и режиссура концерта ежегодно меняются. Все секреты не раскрою, пусть концерт Let It Snow! станет настоящим новогодним подарком. Новый год - это время чудес, и они обязательно будут, я гарантирую!

- Есть ли у вас в Беларуси друзья-коллеги, с которыми вы общаетесь?

- Да, есть. Это продюсер, основатель концертного холдинга Максим Берин, участники проекта «Голос» Иван Вабищевич и Петр Елфимов. Недавно в Витебске мы еще сотрудничали с Машей Магильной - участницей проекта «Голос. Дети». К слову, в разные годы мы три раза давали концерты в рамках джазового «Славянского базара». Зрители у вас тонко чувствуют музыку, думаю, это особенности славянской ментальности.

- Не могу не спросить: ваш рост - 196 сантиметров - вам по жизни помогает?

- В чем-то помогает, конечно: например, можно легко достать что угодно с верхних полок. С другой стороны - чем выше рост, тем вероятнее проблемы со спиной. И если в детстве я обожал футбол, даже сбегал от инструмента, чтобы погонять во дворе мяч, то теперь отдаю предпочтение бассейну, хожу в тренажерный зал, стараюсь ежедневно делать зарядку и проходить несколько километров по утрам. Чтобы играть большие концерты, надо быть в хорошей форме.

Концерт «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергея Жилина состоится 4 января в 19.00 в Центральном Доме офицеров. Билеты: 40 - 90 руб. Т.(029) 55-33-441.