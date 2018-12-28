2018-12-28T11:19:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Названы лучшие снимки Гродненской области: завершился последний в 2018 году тур фотоконкурса «Покажи свою Беларусь!»

«Комсомолка» и наш партнер - сеть «Зеленая аптека» - завершили четвертый тур большого фотоконкурса. В декабре мы восхищались Гродненщиной, а в январе 2019-го приглашаем поделиться кадрами, сделанными в Минской области
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Названы лучшие снимки Гродненской области.Названы лучшие снимки Гродненской области.
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Конкурс «Покажи свою Беларусь!» стал за несколько месяцев по-настоящему народным проектом. Вместе с сетью «Зеленая аптека», которая подготовила шикарные призы для победителей, мы посвятили конкурс Году малой родины. В нем читатели газеты «Комсомольская правда» и сайта kp.by показывают любимые места нашей Беларуси. Но коль Год малой родины продолжен, то и наш конкурс будет двигаться дальше - в 2019-м у вас еще есть три шанса не упустить свою фотоудачу! Кадры, сделанные и на фотоаппарат, и на мобильный гаджет, которые вы до сих пор пересматриваете, загружаете в соцсети и которыми делитесь с друзьями, теперь по-настоящему приносят удачу.

Из более чем полусотни присланных на конкурс фото Гродненской области выбрано два, которые награждаются призами. По итогам интернет-голосования читателей сайта kp.by наибольшее число голосов набрала фотография Алексея Юрьевича Соколовского с классическим видом старого Гродно.

По решению жюри конкурса награждается Андрей Владиславович Павловский, который отправил нам не просто снимок интерьера кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия - гродненской фары, но кадр с собственного венчания!

Каждый из них получит в подарок корзину с товарами для красоты и здоровья от «Зеленых аптек». С победителями в течение трех дней свяжутся представители сети «Зеленая аптека» и расскажут, как и где получить призы.

Также на страницах одного из первых декабрьских номеров «Комсомолки» будут опубликованы кадры-победители. А еще три снимка - в качестве поощрения от редакции. Это конкурсное фото Анны Степановны Петрулевич - автопортрет с, пожалуй, одним из самых известных видов на Гродно;

снимок Инны Николаевны Картавенко со Старым замком в Гродно и его юным посетителем;

кадр Евгения Дмитриевича Игошева с храмом Святого Великомученика Георгия Победоносца в горпоселке Красносельский Волковысского района в приятных тонах утреннего солнца.

Приглашаем этих троих участников в редакцию - «Комсомолка» подарит им по изданию из своих книжных коллекций.

ВНИМАНИЕ! Со 2 января 2019-го, в среду, стартует пятый тур, посвященный Минской области, - фото на него принимаются до 22 января. Делайте свежие кадры, перебирайте свои увесистые архивы, присылайте нам лучшие фотографии своих любимых мест Беларуси и выигрывайте призы от «Зеленых аптек» - корзины с товарами для красоты и здоровья!

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