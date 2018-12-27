Эксперты ожидают повторения кризиса 2008-го. Чем набивать свою подушку безопасности?

Уолл-стрит 25 декабря окрасился в красный цвет, и дело не только в Рождестве:

- В понедельник на мониторах участников рынка преобладал красный цвет - почти все активы сильно потеряли в цене. Последняя торговая сессия перед Рождеством, которая обычно проходит очень спокойно, оказалась очень бурной и негативной, - рассказывает русская служба BBC со ссылкой на отчет Sberbank CIB.

Индексы биржи упали на 2 - 3%, и подешевели многие активы, в том числе нефть. Например, эталонная марка Brent упала в цене до уровня августа 2017 года.

Причин обвала на бирже несколько. Это и сжатие денежной массы, и торговая война Америки с Китаем, и повышение базовой ставки с 2,25% до 2,5%, которое накануне провела Федеральная резервная система США (ФРС) четвертый раз за год. Но и это не предел - ожидается повышение ставки до 2,9%. Дональд Трамп поэтому даже назвал ФРС основной проблемой экономики Америки. Впрочем, экономисты с ним не согласны.

Глава американского Минфина после обвала обратился в крупнейшие банки, чтобы удостовериться, есть ли в них деньги. Хотя банки заверили, что деньги есть, панику на бирже уже было не остановить. Многие высказывают опасения, что может повториться мировой кризис 2008 года.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- У всех активов свои ключевые причины падать в цене, - объясняет финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум» Жанна Кулакова. - Российский рубль падает с 13 декабря с незначительными откатами. Также нужно учесть традиционное для конца года усиление девальвационных ожиданий. Но у нефти свои причины дешеветь: в мире растет добыча. Если рассуждать о фондовом рынке США, то давно говорят о том, что это биржевой пузырь, который рано или поздно лопнет. За последние 10 лет его капитализация выросла в четыре раза - это очень много. Для фондового рынка США, российского рубля и нефти есть и общая причина для падения - торговые войны, из-за которых может замедлиться экономический рост во всем мире, в том числе в России и Беларуси. Для белорусского рубля и уровня инфляции определенно есть риски. В случае повторения мирового финансового кризиса рубль может ослабеть, а цены на импортные товары возрастут.

- Может ли случиться новый мировой кризис? И что нам делать?

- Повторения глобального кризиса исключать нельзя. Динамика рынка недвижимости США сейчас схожа с той, что наблюдалась в 2007 году. Да и динамика падения активов некоторых крупных банков идет по той же траектории. Мировой кризис может затронуть не только белорусский рубль: доллар и евро тоже умеют падать. В таких условиях стоит разложить яйца по разным корзинам. Запастись разными валютами, а дополнительно - золотом. Хотя золото и считается не лучшим вложением из-за того, что банки продают его намного дороже, чем покупают, однако в случае повторения мирового кризиса оно подорожает. В 2007 - 2009 годах цена на золото возросла в три раза. С недвижимостью ситуация другая - в кризис может упасть спрос на нее, что спровоцирует и снижение цен.