Зарплаты в ноябре упали: белорусы получали в среднем 994 рубля

По данным Белстата, средняя зарплата в стране за ноябрь составила 994 рубля. Это на 5,7 рубля меньше, чем в октябре этого года. Хотя по сравнению с заработком в ноябре год назад нынешняя зарплата в рублях стал почти на 13% больше.

Когда же будет заветная тысяча рублей, которой так стремятся достигнуть белорусские чиновники? Еще не все потеряно: декабрьские зарплаты обычно получаются больше из-за новогодних премий, отпускных, надбавок и 13-х зарплат. Так что в январе Белстат, вполне возможно, порадует новостью о том, что декабрьские зарплаты перешагнули этот психологический рубеж.

Прогноз властей еще более оптимистичный: средняя номинальная зарплата в декабре этого года достигнет 1070 рублей, а средняя годовая составит 938 рублей. В следующем году, по планам правительства, средняя зарплата белорусов должна составить целых 1025 рублей.

В последние годы рейтинг самых зарабатывающих профессий практически не меняется - больше всех в Беларуси получают программисты, пилоты, финансисты и страховщики. Меньше всех - парикмахеры, библиотекари и соцработники.

Среди регионов традиционно самые высокие зарплаты в Минске - 1375,3 рубля, а самые низкие в Могилевской области - только 836,3 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 867 рублей, в Гомельской - 895,7 рубля, Гродненской - 863,7 рубля, Минской - 994,7 рубля, Витебской - 838 рублей.

Напомним, номинальная начисленная среднемесячная зарплата - это зарплата до вычета налогов и взносов. Считается она так: все зарплаты за месяц (включая подоходный налог и обязательный страховой взнос) суммируют и делят это число на количество работников.

Кто в Беларуси получает больше всех…

IT и информационное обслуживание - 3913,6

Деятельность воздушного транспорта - 2635,2

Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2055,7

Горнодобывающая промышленность - 1776,2

Инженерно-техническое проектирование и консультации в этой области - 1633,7

…а кто - меньше всех

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях - 672,4

Творческая деятельность и развлечения - 596,1

Уход в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг - 571,6

Библиотеки, архивы, музеи - 557,7

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты - 492,1