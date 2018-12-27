За две недели БАТЭ расстался с четырьмя игроками. У Неманьи Милуновича истек контракт, и он вернулся на родину в белградскую «Црвену Звезду». Долгие годы он был ключевым игроком в обороне, но последние полгода мучился с травмами: в ключевых матчах Лиги Европы борисовчане справлялись без него.

Денис Поляков подписал контракт с «Уралом» и попробует себя в российской Премьер-лиге. Летом он вернулся в БАТЭ из кипрского АПОЭЛа и теперь вновь отправляется на легионерские хлеба.

Форвард Николай Сигневич перешел в венгерский «Ференцварош», который возглавляет Сергей Ребров. В интервью «Беларусь 5» Андрей Капский сказал, что клуб покинет Михаил Гордейчук. Нападающий в 2016 и 2017 годах становился лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, в прошлом сезоне его назвали лучшим футболистом в стране, но 2018-й для него выдался скомканным: из-за травм сыграл всего 15 матчей (чемпионат Беларуси и еврокубки) и записал на счет 5 голов.

Еще ходили слухи, что команду может покинуть Максим Володько, есть интерес к Мирко Иваничу, Денису Щербицкому, пока не определился, продолжать ли карьеру, Александр Глеб…

По большому счету, из тех, кто уже точно ушел из БАТЭ, в командном механизме последние полгода наиболее важную роль играл Сигневич. Но номинально ему замену, кажется, уже нашли: из «Городеи» перешел серб Боян Дубайич, сделавший себе за два сезона хорошее имя. Как сообщают сербские СМИ, вот-вот ряды «желто-синих» пополнит форвард «Црвены Звезды» Неманья Милич. По информации Mondo.rs, цена вопроса - 300 тысяч евро, 28-летний нападающий мог оказаться в БАТЭ еще год назад, но тогда не устроили условия личного контракта с зарплатой в 9 тысяч евро.

Уже 14 февраля БАТЭ играть в 1/16 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом». Очевидно, что по сравнению с групповым этапом в этих матчах предстанет изрядно обновленная команда. Но главное, что в строю остаются лидеры Игорь Стасевич, Станислав Драгун. Позиции, которые к январю останутся вакантными, БАТЭ может заполнить легионерами из Сербии, что хорошо получалось в последние сезоны. Учитывая, что за еврокубковую кампанию - 2018 борисовчане заработали минимум 10 миллионов евро, вполне могут себе это вызволить.